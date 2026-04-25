Ağız sağlığının yalnızca dişlerle sınırlı olmadığını vurgulayan uzmanlar, diş eti hastalıklarına yol açan bakterilerin kana karışarak kalp hastalığından diyabete kadar birçok ciddi rahatsızlığı tetikleyebileceğine dikkat çekiyor; düzenli ağız bakımı ve kontrollerin ise bu riskleri azaltmada kritik rol oynadığı belirtiliyor.

ZİYNETİ KOCABIYIK- Diş eti hastalıklarına yol açan bakterilerin kan dolaşımına karışarak sistemik hastalıklara sebep olduğunu söyleyen Dr. Ayşegül Demirağ sağlığın ağızda başladığını belirterek, “Ağız sağlığı uzun ve sağlıklı bir bir hayatın kapısını aralar” dedi.

İstanbul’da düzenlenen White&Clean İnovasyon Günü’nde konuşan Dr. Demirağ “Ağız bakımındaki aksaklıklar sadece diş çürüklerine sebep olmaz, aynı zamanda diş eti enfeksiyonuna, ağız kokusuna, diş eti kanamalarına yol açar.

Ağızdaki iltihaplar veya enfeksiyonlar, çeşitli sistemik hastalıkların ortaya çıkma riskini artırabilir. Yapılan araştırmalar, kalp hastalığı, diyabet ve bazı romatizmal hastalıkların, hatta Alzaymır ve düşük doğum riski gibi sağlık problemlerinin bile ağız sağlığıyla arasında bir bağlantı kurmuştur.

Günde iki kere en az ikişer dakika ağız temizliği yapılmasını ve altı ayda bir diş hekimi kontrolüne gidilmesini tavsiye ediyorum” dedi.

Toplantıda ağız temizliğinde şarjlı diş fırçalarının daha etkili olduğu belirtilerek, Oral-B’nin iyon teknolojisi kullanılarak geliştirilen yeni ürünü Oral-B iO Stitch Şarjlı Diş Fırçası çocuk versiyonunun çocukların fırçalama alışkanlığını desteklediği vurgulandı.

