Kurban Bayramı öncesi sahte dernek siteleri üzerinden yapılan bağış dolandırıcılıklarına dikkat çeken uzmanlar, dini duyguların istismar edildiğini belirterek vatandaşları resmi site ve IBAN kontrolü konusunda uyardı. Bu tür suçların ise 3 yıldan 10 yıla kadar hapis cezası bulunduğu vurgulandı.

GAMZE ERDOĞAN- Kurban Bayramı’na yaklaşırken, internet üzerinden bağış yapmak isteyen vatandaşlar türlü tuzaklarla karşı karşıya kalabiliyor. Bu tuzaklardan biri de sahte dernek siteleri üzerinden yapılan dolandırıcılık.

Gazetemize değerlendirmelerde bulunan Hukukçu Ezgi Ayşe Aras, bu tür eylemlerin basit bir dolandırıcılık olmadığını, çoğu zaman nitelikli dolandırıcılık kapsamında değerlendirildiğini ve 3 yıldan 10 yıla kadar hapis ve adli para cezası uygulandığını söyledi.

“GÜVENİLİR VAKIF VE DERNEK İSİMLERİ KULLANILIYOR”

Vatandaşlara uyarılarda bulunan Aras, “Failler dini duyguları istismar ediyor. Taklit edilen vakıf ve dernek isimleri üzerinden vatandaşın güveni kötüye kullanılıyor. Bu nedenle bağış yapılırken mutlaka resmi site kontrol edilmeli, IBAN bilgileri teyit edilmeli, şüpheli durumlarda ise vakit kaybetmeden bankayla iletişime geçilip suç duyurusunda bulunulmalı” dedi.

Kurban bağışında sahte derneklere dikkat uyarısı... "Dolandırılmayın"

“BAŞKASINA AİT IBAN KULLANIYORLAR”

Aras, “Fail ya da failler çoğu zaman üçüncü kişilere ait IBAN kullanarak kimliklerini gizlemeye çalışıyor. Ancak finansal hareketler, IP kayıtları ve dijital izler bir bütün olarak değerlendirildiğinde faillerin tespit edilmesi mümkün.

Kurban bağışında sahte derneklere dikkat uyarısı... "Dolandırılmayın"

Bu noktada hem hesap sahiplerinin hem de parayı gönderen vatandaşların hukuki sorumlulukları gündeme gelebilir. Özellikle hesabını başkasına kullandıran kişiler, ‘yardım etme’ kapsamında ceza sorumluluğu ile karşı karşıya kalabilir” diye konuştu.

Kurban bağışında sahte derneklere dikkat uyarısı... "Dolandırılmayın"

“SOSYAL YARDIMLAŞMA MEKANİZMASINI ZAYIFLATIYOR”

Dolandırıcılar yüzünden vatandaşların güveninin ciddi şekilde sarsıldığını ve insanların tereddüt ettiği için bağış yapmaktan kaçındığını söyleyen Aras, “Bu durum, yardım bekleyen kişi ve ailelere ulaşacak bağışların azalmasına yol açıyor, sosyal yardımlaşma mekanizmasını zayıflatıyor” ifadelerini kullandı.

