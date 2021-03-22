Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Çarşamba günü bu yumurtalardan sadece birinden yavru çıktı. Kuluçka makinesinde dünyaya geldiği için annesi yavruyu sahiplenmedi, Taz adı verilen minik yavru ortada kaldı. Neyse ki Taz’ın yalnızlığı uzun sürmedi. Kendisinden birkaç gün önce dünyaya gelen altı oğlakla Taz arasında sıra dışı bir dostluk başladı. Taz gününün büyük bölümünü bu sevimli keçi yavrularıyla geçiriyor. Oğlaklar da kendilerinden küçük bu arkadaşlarına oldukça korumacı davranıyor.

Bu dostluğun emu büyüyüp yetişkin bir kuş olunca da devam edip etmeyeceği bilinmiyor. Uçamayan ve en uzun ikinci kuş türü olan emuların boyları 1,9 metreye kadar çıkabiliyor.