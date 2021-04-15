İngiltere’de Amy Edmonson (30), geçen hafta köpeği Star’ı Southend-on-Sea kentinde gezdiriyordu. Yanına bir adam ve bir kadın gelerek adres sordu. Aniden adam Amy’ye saldırarak onu yere yatırdı ve boğazına bıçak dayayıp üzerindeki paraları vermesini istedi. Küçük cüssesine rağmen Star hemen devreye girdi ve saldırganın bacağını ısırmaya başladı. Köpek, kadınla beraber kaçıncaya kadar da adamı bırakmadı. Amy, “Öleceğimi düşünüyordum. Beni yüzde 100 Star kurtardı. Aslında çok sevecen bir köpektir. Yaptığına çok şaşırdım. Karakterinin tamamen dışında bir tavır sergiledi, ona minnettarım” dedi.
Gırtlağına bıçak dayanmıştı, köpeği kurtardı
15.04.2021 - 15:26 | Son Güncelleme: 15.04.2021 - 15:26
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
İngiltere’de Amy Edmonson (30), geçen hafta köpeği Star’ı Southend-on-Sea kentinde gezdiriyordu. Yanına bir adam ve bir kadın gelerek adres sordu. Aniden adam Amy’ye saldırarak onu yere yatırdı ve boğazına bıçak dayayıp üzerindeki paraları vermesini istedi.
Etiketler : ingiltere,Amy Edmonson,köpek,
782903 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/dunya/782903.aspx
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