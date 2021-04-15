Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İngiltere’de Amy Edmonson (30), geçen hafta köpeği Star’ı Southend-on-Sea kentinde gezdiriyordu. Yanına bir adam ve bir kadın gelerek adres sordu. Aniden adam Amy’ye saldırarak onu yere yatırdı ve boğazına bıçak dayayıp üzerindeki paraları vermesini istedi. Küçük cüssesine rağmen Star hemen devreye girdi ve saldırganın bacağını ısırmaya başladı. Köpek, kadınla beraber kaçıncaya kadar da adamı bırakmadı. Amy, “Öleceğimi düşünüyordum. Beni yüzde 100 Star kurtardı. Aslında çok sevecen bir köpektir. Yaptığına çok şaşırdım. Karakterinin tamamen dışında bir tavır sergiledi, ona minnettarım” dedi.