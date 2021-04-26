Laney, ilginç olayı şu sözlerle anlattı: “Finişe az bir mesafe kala arkamdan birinin koştuğunu fark ettim. Önce onu yarışçılardan biri zannettim ama biraz küçüktü. Köpek olduğunu anlayınca bu kez beni ısırmaya geliyor zannettim. Sonra böyle bir niyeti olmadığını anlayınca rahatladım. Yarıştan sonra videoyu seyrettim, köpeğin sürati beni hayretler içinde bıraktı. Neyse ki beni geçen, bir köpek oldu.”
Liseler arası koşu yarışını köpek kazandı
26.04.2021 - 18:09 | Son Güncelleme: 26.04.2021 - 18:17
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
ABD’nin Utah eyaletinde liseler arasında kadınlar 4x200 metre bayrak koşusu yapılıyordu. Gracie Laney adındaki sporcu, yarışın son turunu büyük bir farkla önde götürüyordu. Aniden sahibinin elindeki ipten kurtulan bir köpek gerilerden hızla fırlayarak atağa kalktı. Köpek, önce Laney’i yakaladı, sonra da finiş çizgisine ondan önce girdi.
Laney, ilginç olayı şu sözlerle anlattı: “Finişe az bir mesafe kala arkamdan birinin koştuğunu fark ettim. Önce onu yarışçılardan biri zannettim ama biraz küçüktü. Köpek olduğunu anlayınca bu kez beni ısırmaya geliyor zannettim. Sonra böyle bir niyeti olmadığını anlayınca rahatladım. Yarıştan sonra videoyu seyrettim, köpeğin sürati beni hayretler içinde bıraktı. Neyse ki beni geçen, bir köpek oldu.”
Etiketler : köpek,yarış,haberler,
785799 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/dunya/785799.aspx
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