Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Laney, ilginç olayı şu sözlerle anlattı: “Finişe az bir mesafe kala arkamdan birinin koştuğunu fark ettim. Önce onu yarışçılardan biri zannettim ama biraz küçüktü. Köpek olduğunu anlayınca bu kez beni ısırmaya geliyor zannettim. Sonra böyle bir niyeti olmadığını anlayınca rahatladım. Yarıştan sonra videoyu seyrettim, köpeğin sürati beni hayretler içinde bıraktı. Neyse ki beni geçen, bir köpek oldu.”

