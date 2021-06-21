Açıklama ABD Hazine Bakanlığı tarafından yazılı olarak yapıldı. Belarus'a sert yaptırımlar geldi, liste de oldukça kabarık. Hedefte 16 yetkili 5 de kuruluş var. Açıklamada yaptırım kararının, Belarus Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko rejiminin artan şiddet ve baskısına cevap olarak alındığı da belirtildi.
KARARIN GEREKÇELERİNİ SIRALADILAR
ABD Hazine Bakanlığı, Belarus’taki insan hakları ihlalleri ve Ryanair’a ait yolcu uçağının zorla indirilmesine karşı Belaruslu kişi ve kuruluşlara yaptırım uyguladı. Bakanlık tarafından yapılan yazılı açıklamada, Yabancı Varlıkları Kontrol Ofisi’nin (OFAC) Belarus Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko rejiminin artan şiddet ve baskısı ile Ryanair’a ait yolcu uçağının zorla indirilerek gazeteci Roman Protasevich ile arkadaşı Sofia Sapiega'nın gözaltına alınmasına karşılık olarak 16 yetkili ve 5 kuruluşu yaptırım listesine aldığını duyurdu.
Belarus, yolcu uçağını durdurup muhalif gazeteciyi gözaltına aldı Belaruslu muhalif gazeteci Raman Pratasevich, Yunanistan’dan Litvanya’ya giden Ryanair’e ait yolcu uçağından Belarus’un başkenti Minsk’e zorla indirilerek, gözaltına alındı.
Bakanlık ayrıca, bu yaptırımların Belarus halkına ve onların demokratik özlemlerini desteklemeye yönelik kararlılığı gösterdiğini ifade etti.
OFAC sorumlusu Andrea Gacki yaptığı açıklamada, “ABD ve ortakları, Belarus'ta demokrasiye yönelik sürekli saldırılara ve bağımsız seslerin aralıksız baskısına müsamaha göstermeyecek” ifadelerini kullandı. Gacki, “Atlantik'in her iki yakasında bugün gerçekleştirilen eylemler, Belarus halkının demokratik özlemlerini insan haklarını suistimal ederek, özgür basına saldırılar düzenleyerek ve diğer temel özgürlükleri hiçe sayarak bastırmaya devam edenleri sorumlu tutuyor” dedi.
YAPTIRIM LİSTESİ KABARIK
ABD yaptırım uyguladığı isimler arasında, Lukaşenko Basın Sekreteri Natallia Mikalaeuna Eismant, Ulusal Meclis Cumhuriyeti Konseyi Başkanı Natallia Ivanauna Kachanava, Belarus İçişleri Bakan Yardımcısı Mikalai Karpiankou, Başsavcı Andrei Ivanavich Shved, Belarus Devlet Güvenlik Komitesi Başkanı Ivan Tsertsel, Belarus Devlet Güvenlik Komitesi’nin elit birimi Alpha’nın Başkanı Sergei Yevgenevich Zubkov, Minsk Yürütme Komitesi'nin Ana İçişleri Müdürlüğü Başkanı Mikhail Hryb, Alyaksandr Vyachaslavavich Astreika ile Belarus Merkezi Seçim Komisyonunun 8 üyesi yer alıyor.
Yaptırım uygulanan kuruluşlar arasında ise, Belarus İçişleri Bakanlığı’na bağlı İç Birlikler, Organize Suçla Mücadele ve Belarus Yolsuzlukla Ana Müdürlüğü (GUBOPiK), Brest Oblast İcra Komitesi İçişleri Müdürlüğü, Belarus Devlet Güvenlik Komitesi ve Akrestsina Gözaltı Merkezi yer alıyor.
Putin'den, Belarus'a 'uçak krizi' desteği Belarus'un, Yunanistan’dan Litvanya’ya giden Ryanair’e ait yolcu uçağını başkent Minsk’e zorla indirilmesinin ardından Avrupa ülkelerince tepki almasına karşın Putin'den destek açıklaması geldi.
AB, Belarus'a yaptırımları 1 yıl uzattı Avrupa Birliği (AB), Belarus'a yönelik, Ağustos 2020'deki seçimlerden sonra muhalefetin başlattığı gösterilere yapılan müdahaleler, muhaliflere yönelik baskılar ve seçimin "hileli" olduğu gerekçesiyle başlattığı yaptırımları 28 Şubat 2022'ye kadar uzattı.
ABD'den Belarus'a sert yaptırım!
ABD, Belarus'a yaptırım uygulayacağını duyurdu. Çok sayıda yetkili de bu yaptırımdan nasibini alacak, liste kabarık işte detaylar...
Açıklama ABD Hazine Bakanlığı tarafından yazılı olarak yapıldı. Belarus'a sert yaptırımlar geldi, liste de oldukça kabarık. Hedefte 16 yetkili 5 de kuruluş var. Açıklamada yaptırım kararının, Belarus Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko rejiminin artan şiddet ve baskısına cevap olarak alındığı da belirtildi.
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