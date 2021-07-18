Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Almanya'da yaşanan sel felaketinde 156 kişi öldü, 670 kişi yaralandı. Birçok ev, iş yeri, araba da hasar gördü. Bu durum sonrası Almanya Başbakanı Angela Merkel, Rheinland-Pfalz eyaletinde selden etkilenen Eifeldorf Schuld köyünde incelemelerde bulundu. Merkel’e Rheinland-Pfalz eyaleti Başbakanı Malu Dreyer, Schuld Belediye Başbakanı Helmut Lussi ve diğer yetkiler eşlik etti. Daha sonra Andenau şehrine geçen Almanya Şansölyesi, burada açıklamalarda bulundu. Merkel "Buraya bugün federal hükümet tarafından gerçeküstü hayaletimsi durumun gerçek resminin görülmesi için geldim. Tablo korkutucu. Alman dilinde bu yıkımı tanımlamak için bir kelime yok. İnsanların birlikte ve dayanışma içinde olmalarından mutluyum" dedi.



"EN İYİ YARDIM, PARA BAĞIŞI YAPMAK"

Merkel "Çarşamba günü Bakanlar Kurulu'nda selden etkilenenlere hızlı yardım yapılması konuşulacak. Ayrıca orta vadeli yapılacak görevler konusunda ve uzun vadede altyapının yeniden inşa edilmesi için bir program kabul edilecek. Bu para merkezi olarak değil, yerel yönetimlerce dağıtılacak. Ülke genelinde, bu bölgedekiler için dayanışmanın süreceğine eminim. Şu anda çok bağışlar, gönüllüler var ancak bunun koordine edilmesi lazım. Bu nedenle para bağışı yapmak, yapılabilecek en iyi şeydir" diye konuştu.



"İKLİM DEĞİŞİKLİĞİYLE MÜCADELEDE HIZLI OLMALIYIZ"

Küresel ısınmayla mücadele edilmesini isteyen Merkel "İklim değişikliğiyle mücadelede daha hızlı olmamız lazım. İklimin korunmasına yatırım pahalıdır evet ancak yapılmadığında daha da pahalı olduğunu burada görüyoruz" ifadelerini kullandı



"İNANILMAZ BİR GÖRÜNTÜ"

Buradaki durumu gördüğünde ilk ne düşündüğünün sorulması üzerine Merkel "İnanılmaz. Fotoğraflardan görüldüğünde inanılmazdı ancak yerinde gördüğünüzde bir kere daha başka bir izlenim ediniyorsunuz. Bundan dolayı yerinde ziyaretler çok önemli" cevabını verdi. Merkel, Alman ordusunun ihtiyaç duyulduğu sürece bölgede kalacağı sözü vererek, diğer eyaletlerin de yardım etmeye hazır olduğunu aktardı.



Almanya’yı sel vurdu: Onlarca ölü, binlerce kayıp Almanya’nın batısındaki Rheinland-Pfalz ve Kuzey-Ren Vestfalya eyaletlerinde sel ve su baskınlarında ölenlerin sayısı 165'e yükseldi. Selde kaybolan 700 kişiden ise haber alınamadığı bildirildi.



Almanya'nın ardından Avusturya'yı da sel vurdu! Geçtiğimiz günlerde sel felaketinden yüzlerce kişinin hayatını kaybettiği ve 1000'e yakın insanın hala kayıp durumda bulunduğu Almanya'nın sınırında bulunan Avusturya’nın Salzburg eyaletine bağlı bazı kasabalarda sağanak sele yol açarken, bu bölge için afet uyarısında bulunuldu.