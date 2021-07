Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Polonya hükûmeti, nüfus azalımına karşı harekete geçti. Hükûmet, doğurganlığı artırmak amacıyla attığı adımlara bir yenisini daha ekledi. Bu kapsamda, ikinci çocuktan itibaren doğacak her çocuk için ailelere 12 bin zloti (26 bin TL) ödeme yapılmasını içeren bir yasa tasarısı hazırlandı. İlk sene 410 bin çocuğun faydalanacağı belirlenen uygulamanın maliyeti 3.15 milyar zloti (7 milyar TL) olarak hesaplandı. Bu ödemeden gelirlerine bakılmaksızın her aile yararlanabilecek. Aileler, yardımı nakit olarak elden alacak, isteyen bakıcıya ödenmesini tercih edebilecek.



1 OCAK'TA YÜRÜRLÜĞE GİREBİLİR

Bu yasa tasarısı önümüzdeki birkaç hafta içerisinde parlamentoda görüşülecek. Muhalefin de sıcak bakması üzerine tasarının meclisten geçmesine kesin gözüyle bakılırken Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Marlena Malag "Yasa, parlamentoda kabulünün ardından 1 Ocak 2022'de yürürlüğe girecek. Söz konusu ödeme sayesinde aileler kendilerini güvende hissedecek" açıklamasında bulundu.



NÜFUSU 5 MİLYON AZALACAK

Öte yandan hükûmet, birkaç yıl önce 18 yaşından küçük bütün çocuklar için ailelere çocuk başına aylık 500 zloti (1.100 TL) ödeme kararı almıştı. Ayrıca her yıl bütün çocuklara 300 zloti (660 TL) okul alışverişi parası ödeniyor. Bu arada, 1 Nisan 2021 itibariyle 38 milyon 208 olan Polonya nüfusunun 2050 yılında 33 milyon 951 bine gerilemesi bekleniyor.



Emekli sayımız Avusturya’nın nüfusundan fazla Her 10 kişiden birinin emekli olduğu Türkiye, birçok ülkenin nüfusundan fazla emekliye sahip.



Japonya'da çocuk nüfusu son 40 yılın en düşüğünde Japonya'daki çocuk nüfusu, geçen yıla kıyasla 190 bin düşerek 14,93 milyona geriledi, böylece yüzde 11,9 ile son 40 yılın en düşük oranı kaydedilmiş oldu.