Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Yağmur, bölgedeki buzul örtüsünün en son büyük “erime olayına” denk geldi. Bölgede temmuz ayı içinde iki büyük erime yaşandığını bildiren bilim insanları, yağmurun yağdığı gece 872 bin kilometrekarelik alanda erime yaşandığını belirtti. Bilim insanları, küresel ısınma nedeniyle kutup bölgesinin dünyanın geri kalanından iki kat fazla ısındığını belirtiyor. Küresel ısınma, dünyada sıcaklıkları ortalama bir derece yükseltirken kutuplarda sıcaklık iki derece arttı.

İTÜ'lü profesörden uyarı: Karadeniz’in iklimi değişiyor İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Öğretim Görevlisi Prof. Dr. Şevkiye Şence Türk, Karadeniz için uyarılarda bulundu.

2,4 trilyon dolarlık iklim faturası Yangın ve sellerle ilgili yüzlerce hasar ihbarı geldi. Başvuruların teminat tutarı 100 milyar TL’ye yaklaştı. Sigortacılar “2030’a kadar dünyada 1,5 derecelik bir küresel sıcaklık artışı ve 2,4 trilyon dolarlık ekonomik kayıp bekleniyor. Sektör yeni risklere odaklanmak zorunda” diyor.