MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız, Terörsüz Türkiye sürecine dair açıklamalarda bulundu. 22 Ekim 2024'teki tarihi çağrının ardından evlere şehit ateşlerinin düşmediğini vurgulayan Yıldız, hazırlanan kapsamlı raporun Meclis'te yol gösterici olacağını belirtirken, Anayasa'nın ilk dört maddesinden, üniter yapıdan ve milli kimlikten asla taviz verilmediğinin altını çizdi.

Milliyetçi Hareket Partisi’nin (MHP) Beykoz ve Maltepe ilçe kongreleri gerçekleştirildi.

Yücel Çelikbilek Kültür Merkezi’nde yapılan MHP Beykoz İlçe Kongresi’nde divan başkanlığını MHP Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Feti Yıldız üstlendi.

MHP lideri Bahçeli'nin 22 Ekim 2024'te Meclis Grup Toplantısı'nda yaptığı tarihi konuşmanın, son yılların en cesur ve milat niteliğinde konuşması olduğunu, burada yapılan çağrıdan sonra Türk siyasetinin değişmeye başladığını ifade eden Yıldız, "Terörsüz Türkiye" sürecinin başladığını söyledi.

"KOMİSYONDA HER ŞEY DİNLENDİ"

Yıldız, şöyle devam etti:

"Yıllar boyunca terörle mücadeleye harcanan kaynaklar artık çocuklarımız için eğitime, yaşlılarımız için sağlığa, çiftçimiz için sulamaya, gençlerimiz için teknoloji ve üniversiteye yatırılıyor. 22 Ekim 2024'ten bugüne kadar çok şükür evlerimize yeni ateşler düşmedi. Bunun değeri kelimelerle tam olarak anlatılamaz. Bu süreçte Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonunu kurduk.

"İlk 4 madde kırmızı çizgimiz"... MHP'li Feti Yıldız'dan net mesaj: Hiçbirinden taviz verilmedi

"İFTİRA KAMPANYASI BAŞLATTILAR"

Mecliste temsil gücü en yüksek komisyon oldu. Burada her şey dinlendi. Bu konuda söz söylemek istiyorum diyen herkesi dinledik. Binlerce sayfalık dokümanlar oluştu. Sonunda bir rapor hazırladık. Bu rapor yapılacak idari ve kanuni düzenlemelerin çerçevesini ve sınırlarını çizdi. Bu raporda, Türkiye'nin üniter yapısından, milli birliğinden, bayrağından, başkentinden, dilinden, Anayasa'nın ilk dört maddesinden, 22. maddesinden, 46. maddelerinden, vatandaşlık tarifinden herhangi bir taviz verilmedi."

"İlk 4 madde kırmızı çizgimiz"... MHP'li Feti Yıldız'dan net mesaj: Hiçbirinden taviz verilmedi

RAPOR MECLİS'E YOL GÖSTERİCİ OLACAK

Bazı kesimlerin raporu okumadan bir iftira kampanyası başlatmaya çalıştığını belirten Yıldız, "Ancak başarılı olamadılar. Komisyon raporu milletimizin tamamını kucaklayan, terörün sebep ve sonuçlarını ortaya koyan, mücadeleden taviz vermeyen, hukukun üstünlüğünden sapmadan, milli güvenlik kaygılarını gözeten, barış ve huzur için oluşturulan bir çerçeve metindir. Bundan sonraki süreçte atılacak her adımda bu rapor Meclis'te yol gösterici olacaktır. Her adımımızı ölçülü atmak zorundayız." diye konuştu.

Yıldız, Milliyetçi Hareket Partisi olarak her adımlarını ölçülü ve dikkatli atmak için çalıştıklarını, haktan ve adaletten ayrılmadan görevlerini yerine getirmek için hareket ettiklerini söyledi.

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