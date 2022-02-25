Türkiye Gazetesi

Rusya'nın Ukrayna'yı işgal harekatına tepkiler çığ gibi büyüyor. Rus halkından da eleştiri toplayan Putin yönetimine bir tepki de ülkenin prestijli tiyatrolarından biri olan Vsevolod Meyerhold Center’ın direktörü Elena Kovalskaya'dan geldi. Kovalskaya, "Bir katil için çalışıp ondan para alamazsınız" açıklamasıyla istifasını sundu.

"İŞGALİ PROTESTO ETMEK İÇİN İSTİFA EDİYORUM"

Moskova’da bulunan devlet tiyatrosu Vsevolod Meyerhold Center’ın direktörlüğünü yapan Elena Kovalskaya, Rus Devlet Başkanı Vladimir Putin’in ‘bir katil’ olduğunu söyleyerek istifa etti. Rusya’nın Ukrayna’da başlattığı askerî harekâtı eleştiren Kovalskaya, “Bir katil için çalışıp ondan para alamazsınız” dedi.

Facebook hesabı üzerinden bir açıklama yayınlayan Kovalskaya, “Arkadaşlar, Rusya’nın Ukrayna’yı işgalini protesto etmek için istifa ediyorum” diye yazdı. Bir katil için çalışamayacağını söyleyen tiyatro direktörü, “Başladığım projeleri gönüllülük esasıyla tamamlayacağım” diye ekledi.

“MİSYONUMUZLA TRAJİK BİR TEZAT”

Rus oyun yazarı Vsevolod Meyerhold’un adının verildiği tiyatro da resmi hesabından bir açıklama yayınladı. Açıklamada, Rusya’nın Ukrayna’ya düzenlediği saldırılar hakkında “misyonumuzla trajik bir tezat içinde” denildi. “Bununla ilgili olarak sessiz kalamayız. Söyleyeceğimiz tek bir şey kaldı: Savaşa hayır. Savaş, insana saygısızlıktan çok daha fazlasıdır, çok daha korkutucudur. Savaş bir insanın ölümüdür, insanların öldürülmesidir” cümleleri yer aldı. Tiyatro ayrıca Kovalskaya’ya cesaretinden ötürü teşekkür etti.

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