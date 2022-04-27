Türkiye Gazetesi

İtalyan çikolata firması tarafından üretilen Kinder Surprise yumurtalarında salmonella bakterisine rastlanmıştı. Ardından çocukların çok sevdiği bu çikolatalar toplanmaya başlamıştı.Bu konuyla ilgili Dünya Sağlık Örgütü’nden (DSÖ) tedirgin eden bir açıklama geldi. Bakterilerin Belçika'nın Arlon şehrindeki Kinder fabrikasında, Aralık 2021 ve Ocak 2022'de yapılan teftişler sırasında hammadde içeren bazı tankerlerde tespit edildiğini aktaran DSÖ “Fabrikada gerekli hijyen tedbirleri alınıp ürünlerdeki salmonella testinin negatif çıkması sonucu Kinder ürünleri Avrupa'ya ve dünyaya dağıtıldı. Ancak 25 Nisan itibarıyla dünya genelinde, Kinder ürünleriyle bağlantısından şüphe edilen 151 salmonella vakası tespit edildi. Bu vakaların 65'i İngiltere, 26'sı Belçika, 25'i Fransa, 10'u Almanya, 15'i İrlanda, 4'ü İsveç ve 2'si Hollanda'da görüldü. Lüksemburg, Norveç, İspanya ve ABD'de ise birer vaka var“ ifadelerini kulandı.

KUSMA, MİDE BULANTISI, KANLI İSHAL…

Vakaların yüzde 89'unu 10 yaş altı çocukların oluşturduğu belirtildi. Bu vakalardan 21’inde kusma, mide bulantısı ve kanlı ishal gibi ağır şikâyetlerin olduğu dile getirildi. Şu ana kadar ise can kaybının yaşanmadığı kaydedildi.

TÜRKİYE’DE DENETİMLER SIKILAŞTIRILDI

Öte yandan, Türkiye Tarım ve Orman Bakanlığı Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü, 19 Nisan'da, Kinder marka ürünlerin ithalatında salmonella analizi yapılması zorunluluğu getirmişti. Konuya ilişkin, bitkisel ithalatta yetkili 44 il müdürlüğüne yazı gönderilmişti. Bazı Avrupa ülkeleri de salmonella salgınıyla arasında bir bağlantı olduğu şüphesiyle Kinder çikolata ürünleri geri çağrılmıştı.

Bakanlık açıkladı: Türkiye’de Kinder ürünleri toplatılıyor Avrupa'da ‘salmonella’ bakterisi nedeniyle bazı ülkelerde Kinder marka ürünlerin toplatılmasının ardından Tarım ve Orman Bakanlığı Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü, dün aldığı bir kararla Kinder marka ürünlerin ithalatında salmonella analizi yapılması zorunluluğu getirmişti. Türkiye'de ikinci bir talimata kadar bu ürünlerin ithalatında yüzde 100 salmonella analizi yapılacağı duyurulmuştu. Tarım ve Orman Bakanlığı, Kinder markalı Schoko Bons ürününün iki partisi için toplatma kararı aldı.

Kinder Sürpriz yumurtalarda salmonella alarmı! Türkiye’deki ürünlerde var mı? Ferrero Türkiye “Kontroller yapıldı” diyerek açıkladı Avrupa'da ‘salmonella’ bakterisi nedeniyle bazı ülkelerde Kinder marka ürünlerin toplatılmasının ardından Tarım ve Orman Bakanlığı Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü, dün aldığı bir kararla Kinder marka ürünlerin ithalatında salmonella analizi yapılması zorunluluğu getirmişti. Türkiye'de ikinci bir talimata kadar bu ürünlerin ithalatında yüzde 100 salmonella analizi yapılacağı duyurulmuştu. Ferrero Türkiye ise Kinder ürünleri ile ilgili Tarım ve Orman Bakanlığı’nın dünkü açıklamasına istinaden bir bilgilendirme yaptı.

Kinder krizi büyüyor! Sürpriz yumurtaları üreten fabrika kapatıldı Avrupa’da birkaç ülkede salmonella salgını görülmüş, salgının Kinder Sürpriz yumurtalarıyla bağlantılı olabileceği nedeniyle yumurtalar toplatılmıştı. Öte yandan çikolata üreticisi Ferrero, uyarı olarak satılmayan bazı Kinder Sürpriz çikolataları geri çağırırken, alan kişilerin de tüketmemesi uyarısında bulunmuştu. Son olarak Belçika Gıda ve Tüketici Ürün Güvenliği Kurumu (FAVV) , ürettiği Kinder çikolata ürünlerinde Salmonella bakterisi bulunan Ferrero şirketine ait fabrikayı geçici olarak kapattı.