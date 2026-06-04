ABD basınına göre Netanyahu hükümeti son dönemdeki en zorlu sınavıyla yüzleşiyor. Seçimlere sadece dört ay kala Trump ile açık bir kriz yaşamayı göze alamayan ancak içeride muhalefet tarafından ülkeyi 'Amerikan vasalı' haline getirmekle suçlanan Netanyahu çaresiz kaldı.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’nun Lübnan’a yönelik yeni planları ABD Başkanı Donald Trump’ın müdahalesiyle sınırlandığı öne sürüldü.

Trump’ın, Lübnan’daki operasyonların İran ile yürütülen müzakereleri baltalamaması adına Netanyahu’ya Beyrut saldırı planından derhal vazgeçmesi yönünde yeniden uyarıda bulundu.

ABD basını Netanyahu’nun en büyük sınavını yazdı! Önünde 2 yol var

Axios’un haberine göre İsrail Başbakanı Netanyahu, Trump ile kendi koltuğunu korumak konusunda arada kaldı.

ABD basını, "İran konusunda yakın koordinasyon içinde olan tarafların çıkarlarının ayrışabileceği bir anın geleceğinden endişe eden Netanyahu kampı, o kritik anın şu an geldiğini düşünüyor. Ekim ayında yapılması beklenen seçimler öncesinde Hamas'ı yok etme sözünü ve İran'da rejim değişikliği planlarını gerçekleştiremeyen Netanyahu, Hizbullah saldırıları nedeniyle iç kamuoyunda yoğun baskı altındaydı. Bu baskıyı kırmak adına Beyrut'taki Hizbullah hedeflerine yönelik büyük bir operasyon sözü veren İsrail Başbakanı, Lübnan dosyasını İran ile yapılacak bir anlaşmaya kıyasla daha az önemseyen Trump'ın sert engeliyle karşılaştı." şeklinde görüş paylaştı.

Pazartesi günü gerçekleşen telefon görüşmesinde Trump, Lübnan’daki durumu ve dolayısıyla İran ile yürütülen müzakereleri patlatmamak adına Beyrut'a yönelik saldırı planından derhal vazgeçilmesini talep ederek Netanyahu’yu azarlamıştı.

İsrail muhalefeti ve bazı şahin hükümet müttefikleri de Netanyahu’yu İsrail'in egemenliğini Trump'a teslim etmekle ve ülkeyi bir Amerikan "vasalı" haline getirmekle suçladı.

Netanyahu, Trump'ın kendisine "deli" dediği veya yardımı olmasaydı hapiste olacağını iddia ettiği yönündeki haberleri yalanlamayarak CNBC'ye sadece geçmişte de tartıştıklarını belirtmekle yetindi. Trump ise Axios'un haberdar olduğu bu gergin görüşmeyi doğrulayarak Netanyahu'yu sevdiğini ekledi. ABD'li üst düzey yetkililer, Trump'ın savaşı bitirmek isterken Netanyahu'nun süreci uzatmak niyetinde olduğunu ve İsrail Başbakanı'nın Lübnan'da itidalli olunması ile İran'la varılacak bir anlaşmaya şüpheyle yaklaştığını aktardı.

Çarşamba günü Washington'da yürütülen diplomatik temaslar neticesinde, Hizbullah'ın adımlarına bağlı bir tam ateşkes planı duyurulmuştu. Ancak seçimlere dört ay kala Trump ile açık bir kriz yaşamayı göze alamayan Netanyahu'nun, eli kolu bağlanmış durumda.

BEN GVİR DE NETANYAHU'YU AZARLADI

Washington kulislerinde tam bir ateşkes planı duyurulmuş olsa da İsrail hükümetinin sağ kanadı ve askeri kanadı bu karara karşı açıkça bayrak açtı. İsrail Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir, Lübnan'da bir ateşkes sağlanacağı düşüncesini tamamen bir "hayal gücü" olarak nitelendirdi.

Hizbullah'ın Litani Nehri'nin kuzeyine çekilmeyeceğini ve örgütün her geçen gün daha da güçlendiğini savunan Ben-Gvir, Netanyahu'nun Trump'a karşı duruş sergilemesi gerektiğini ifade etti:

"Lübnan'da bir ateşkes hayal gücüdür. Hizbullah, Litani Nehri'nin kuzeyinden çekilmeyecek. Hizbullah gittikçe daha güçleniyor. Bu şartlar altında, Netanyahu Trump'a 'Başkanımız, sizi seviyoruz ama cevap hayır. İsrail'in güvenliğini tehlikeye atan bir örgütle ateşkes yapmayacağız.' demeliydi."

"ATEŞKESE RAĞMEN LÜBNAN SALDIRILARI SÜRECEK"

İsrail Savunma Bakanı Israel Katz de dün bir ateşkes ilan edilmesine ve mutabakata varılmasına rağmen İsrail ordusunun Lübnan'daki askeri operasyonlarına hız kesmeden devam edeceğini paylaştı.

Ordunun, kuzeydeki yerleşimleri korumak adına oluşturulan tampon bölge kapsamında işgal ettiği Güney Lübnan’daki geniş topraklarda kalıcı olacağını vurgulayan Katz, Mart ayından bu yana evlerinden zorla çıkarılan yüz binlerce Lübnanlının geri dönmesine kesinlikle izin verilmeyeceğini söyledi.

Bölgedeki altyapıyı ortadan kaldırmayı sürdüreceklerini belirten Katz, İsrail topraklarına yönelik herhangi bir saldırı durumunda Beyrut'u vurmak için ABD'nin desteğiyle hareket özgürlüğüne sahip olduklarını da sözlerine ekledi.

BM BARIŞ GÜCÜ ÜSSÜNE MÜHİMMAT İSABET ETTİ: SIRP ASKER HAYATINI KAYBETTİ

Öte yandan Birleşmiş Milletler (BM) misyonunu bir kez daha doğrudan vurdu. Sırbistan Savunma Bakanlığı tarafından yapılan resmi açıklamada, Birleşmiş Milletler Lübnan Geçici Görev Gücü (UNIFIL) personelinin konuşlandığı askeri üsse bir mühimmatın isabet ettiği duyuruldu. Meydana gelen patlama neticesinde, 2011 yılından beri orduda görev yapan ve bu yılın ocak ayında Lübnan'daki misyona katılan 1989 doğumlu Sırp Kıdemli Başçavuş Milovan Jovanovic, aldığı ağır yaralar nedeniyle üs hastanesindeki ilk müdahalenin ardından kaldırıldığı Beyrut Üniversitesi Tıp Merkezi'nde sabaha karşı hayatını kaybetti. Sırbistan Savunma Bakanı Bratislav Gasic ve Genelkurmay Başkanı Milan Mojsilovic hayatını kaybeden askerin ailesine taziye mesajı gönderirken, aynı saldırıda El Salvador ve İspanya Silahlı Kuvvetleri mensubu iki uluslararası barış gücü askerinin daha yaralandığı açıklandı.

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