ABD Başkanı Joe Biden'dan ateşkes açıklaması! Tarih verdi

İsrail'in Gazze'de katliamları devam ederken ABD Başkanı Joe Biden, ateşkese çok yakın olduklarını söyleyerek, 4 Mart'a işaret etti.

ABD Başkanı Biden, New York'a İsrail-Hamas çatışmasına ilişkin ateşkesin çok yakında geleceğini duyurdu.

ATEŞKES GELECEK HAFTA

Biden, "Umuyorum bu hafta sonuna kadar. Ulusal güvenlik danışmanım çok yakın olduğumuzu söyledi ama daha tamamlamadık. Umuyorum ki gelecek pazartesiye kadar ateşkes sağlanacaktır." ydiye konuştu.

GAZZE'DE DURUM GİDEREK AĞIRLAŞIYOR

Öte yandan Gazze'de ateşkes için beklenen her süre sivillerin aleyhine işliyor.

BM ve sivil yardım kuruluşları Gazze'de hastanelerin hizmet dışı kaldığı, tıbbi malzeme eksikliğinin yaşandığı, açlık, susuzluk ve hijyen malzemeleri eksikliğinin tetiklediği hastalıklar nedeniyle ateşkes sürecinin hızlandırılmasını ve insani yardım girişinin artırılması için çağrıda bulunuyor.