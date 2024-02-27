Anasayfa
Son Dakika
Türkiye GazetesiTürkiye Gazetesi
 •      
Seçim
×
  • Anasayfa
  • Son Dakika
  • Üyelik
  • Seçim
  • E-Gazete
  • Yazarlar
  • Gündem
  • Politika
  • Ekonomi
  • Dünya
  • Spor
  • Bizim Sayfa
  • Resmi İlanlar
  • Diğer
    • Haberler > Dünya > ABD Başkanı Joe Biden'dan ateşkes açıklaması! Tarih verdi

    ABD Başkanı Joe Biden'dan ateşkes açıklaması! Tarih verdi

    Düzenleyen: / Kaynak: Anadolu Ajansı
    - Güncelleme:
    ABD Başkanı Joe Biden&#039;dan ateşkes açıklaması! Tarih verdi

    Dünya Haberleri  / Anadolu Ajansı

    İsrail'in Gazze'de katliamları devam ederken ABD Başkanı Joe Biden, ateşkese çok yakın olduklarını söyleyerek, 4 Mart'a işaret etti.

    ABD Başkanı Biden, New York'a İsrail-Hamas çatışmasına ilişkin ateşkesin çok yakında geleceğini duyurdu.

    ATEŞKES GELECEK HAFTA

    Biden, "Umuyorum bu hafta sonuna kadar. Ulusal güvenlik danışmanım çok yakın olduğumuzu söyledi ama daha tamamlamadık. Umuyorum ki gelecek pazartesiye kadar ateşkes sağlanacaktır." ydiye konuştu.

    GAZZE'DE DURUM GİDEREK AĞIRLAŞIYOR

    Öte yandan Gazze'de ateşkes için beklenen her süre sivillerin aleyhine işliyor. 

    BM ve sivil yardım kuruluşları Gazze'de hastanelerin hizmet dışı kaldığı, tıbbi malzeme eksikliğinin yaşandığı, açlık, susuzluk ve hijyen malzemeleri eksikliğinin tetiklediği hastalıklar nedeniyle ateşkes sürecinin hızlandırılmasını ve insani yardım girişinin artırılması için çağrıda bulunuyor.

    ABD Başkanı Joe Biden'dan ateşkes açıklaması! Tarih verdi - 1. Resim

     

    Düzenleyen:  - Dünya
    Kaynak: Anadolu Ajansı
    UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
    Ermenilerin 32 yıl önce yaptığı soykırımın şahitleri anlattı: Hocalı katliamını unutursak ölürüz! - Dünya'Hocalı katliamını unutursak ölürüz!'Türkiye’den Lahey’de çağrı: İşgalci İsrail hesap vermeli - Dünya'İşgalci İsrail hesap vermeli'Gazze'de katliama koşulsuz destek! ABD'den İsrail'e milyonlarca dolarlık askeri yardım - DünyaBir yanda ateşkes bir yanda katliam!'İsrail Venedik Bienali'nden men edilsin' kampanyasına 8 bin sanatçıdan destek - Dünya'İsrail Venedik Bienali'nden men edilsin' kampanyasına 8 bin sanatçıdan destekKatil İsrail çocuklarını öldürdü! Filistinli baba naaşları köpeklere yem olmasın diye canını tehlikeye attı - DünyaGazzeli babanın en acı mücadelesiİsrail 7 Ekim'den bu yana 171 BM çalışanını öldürdü - Dünyaİsrail 7 Ekim'den bu yana 171 BM çalışanını öldürdüRus muhalif Pevchikh'ten çarpıcı iddia: Navalny esir takasında kullanılacaktı - Dünya'Navalny esir takasında kullanılacaktı'
    Sonraki Haber Yükleniyor...