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    • Haberler > Dünya > Refah'ta hastaneler doldu taştı: Bir kuvöze 3 bebek düşüyor

    Refah'ta hastaneler doldu taştı: Bir kuvöze 3 bebek düşüyor

    Düzenleyen: / Kaynak: Independent
    - Güncelleme:
    Refah&#039;ta hastaneler doldu taştı: Bir kuvöze 3 bebek düşüyor
    Gazze, Bebek, Haber

    Dünya Haberleri  / Independent

    İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarının ardından 1.4 milyon Filistinli şehrin güneyindeki Refah kentine sığındı. Refah'ta hastaneler dolup taşarken, 3-4 bebeğin tek kuvözde tutulduğu görüldü.

    İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları 7 Ekim'den bu yana sürüyor. Savaştan kaçan 1.4 milyon Filistinli Gazze'nin güneyindeki sınır kenti Refah'a sığınırken, yoğun nüfus ve yardım eksikliği nedeniyle kıtlık ve hastalık tehlikesi artıyor. Kentte hastaneler dolup taşarken, yeni doğan bebekler tek kuvözü paylaşıyor.

    Refah'ta hastaneler doldu taştı: Bir kuvöze 3 bebek düşüyor - 1. Resim

    HASTALIKLARIN YAYILMASINA YOL AÇIYOR

    Mısır sınırındaki Refah kenti, İsrail-Hamas savaşının Gazze'nin kuzey ve orta kesimlerine yoğunlaştığı dönemde kaçan yaklaşık 1.4 milyon insana ev sahipliği yapıyor. Çok sayıda kişinin yerinden edilmesi ise hastaneler üzerindeki baskıyı arttırıyor.

    Refah'taki Emirates Hastanesi'nde bir kuvöze bir yerine 3 ya da 4 bebek konuluyor.

    Hastanede çalışan bir doktora göre bu durum bebekler arasında hastalıkların yayılmasına yol açıyor.

    Düzenleyen:  - Dünya
    Kaynak: Independent
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