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ABD baskıyı artırdı, İsrail köşeye sıkıştı! Kriz büyüyor, Netanyahu dertli

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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ABD baskıyı artırdı, İsrail köşeye sıkıştı! Kriz büyüyor, Netanyahu dertli
Dünya Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Tel Aviv yönetimi; Yemen, İran ve Gazze konularında Washington'la ters düştü. İsrail Başbakanı Netanyahu "Amerikan güvenlik yardımı almayı bırakabiliriz" dedi.

ABD Başkanı Donald Trump ile İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu arasındaki anlaşmazlık giderek büyüyor. Geçtiğimiz hafta hem ABD hem de İsrail medyasına yansıyan haberlerin ardından Başbakan Netanyahu, İsrail Meclisi Dışişleri ve Güvenlik Komitesinin kapalı oturumunda konuştu. Maariv gazetesinin haberine göre, Netanyahu “Silahlar için yaklaşık 4 milyar dolar alıyoruz. Ekonomik yardımdan bıktığımız gibi bundan da bıkacağımızı düşünüyorum” dedi. Ayrıca İsrail devlet televizyonu KAN’da çıkan haberde ise Netanyahu’nun toplantıda “Amerikan güvenlik yardımı almayı bırakmak mecburiyetinde kalacağımızı düşünüyorum” dediği aktarıldı.

ANLAŞMAZLIKLAR ARTIYOR

ABD’nin İran’la müzakerelere başlaması, Ulusal Güvenlik Danışmanı Mike Waltz’ın görevden alınması ve Yemen’deki Husiler ile ateşkese varılması Trump ile Netanyahu arasındaki sıkıntılara işaret ediyor. ABD Başkanı'nın, Netanyahu’ya karşı “hayal kırıklığına uğradığı” ve Orta Doğu’da onsuz ilerleme kararı verdiği yorumları yapılıyor. Trump’ın Suudi Arabistan, Katar ve Birleşik Arap Emîrlikleri ziyaretlerine İsrail’i dahil etmemesi bu anlaşmazlıktan kaynaklanıyor. 

‘SAVAŞI BİTİRİN’ BASKISI

Bu arada Trump’ın Özel Temsilcisi Steve Witkoff, İsrail hükûmetinin Gazze’deki savaşı uzattığını belirtti. Gazze’deki İsrailli esirlerin aileleriyle görüşen Witkoff "Esirleri geri getirmek istiyoruz ama İsrail savaşı bitirmeye hazır değil” dedi. Netanyahu hükûmetinin Gazze’deki tutumunu sert şekilde eleştiren Witkoff “İleriye dönük net bir yol göremediğimiz ve bir anlaşmaya varılması gerektiği hâlde hükûmet savaşı uzatıyor” dedi.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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