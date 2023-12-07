ABD, bebeklerin ölümüne savaş suçu diyemedi

7 Aralık 2023 11:41 - Güncelleme Tarihi: 7 Aralık 2023 11:47

Editör: Ahmet Polat / Kaynak: Anadolu Ajansı

İsrail ile Hamas arasındaki savaş sürüyor. İsrail'in şu ana kadar en büyük destekçisi ABD oldu. Bir taraftan sivil ölümlerine karşı olduğunu söyleyen, diğer taraftan İsrail'e 200 uçak dolusu silah teçhizatı gönderen ABD'nin çelişkili tavır ve söylemleri devam ediyor.

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Matthew Miller, düzenlediği günlük basın toplantısında, gazetecilerin sorularını yanıtladı ve gündemi değerlendirdi.

SAVAŞ SUÇU DİYEMEDİ

Avrupa-Akdeniz İnsan Hakları İzleme Örgütü, sosyal medya hesabından Nasr Hastanesi'nin yoğun bakım ünitesinde çekilen bir fotoğrafı paylaşarak, "İsrail ordusunun, Nasr Hastanesi'ndeki 5 bebeğin ölümündeki sorumluluğuna ilişkin uluslararası soruşturma yapılması" çağrısında bulunmuştu.

Toplantıda bir gazeteci Miller'a, söz konusu olayı hatırlatarak, "Bu olduysa bu savaş suçu mudur?" diye sordu.

Sözcü Miller ise soruya, "Bunun bir trajedi olduğunu söyleyeceğim. Bu bebekler için bir trajedi. Aileleri için bir trajedi. Filistin halkı için bir trajedi ve tüm dünya için bir trajedi." yanıtını verdi.

İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarında çok fazla çocuk ve bebek dahil birçok sivilin yaşamını yitirdiğini belirten Miller, İsrail'e sivil kayıpları en aza indirmesi için çağrıda bulunduklarını söyledi. ABD'nin savaş suçlarını soruşturup soruşturmayacağını söylemekten kaçındı

Bunun üzerine gazeteci, özel bir olaydan bahsettiğini belirterek, "Ben bunun bir savaş suçu olup olmadığını soruyorum." dedi.

ASLA BİR DEĞERLENDİRME YAPMAYACAĞIM

Miller ise "Ben buradan asla bir değerlendirme yapmayacağım. Burada bir kanıt toplama sürecinin ardından bir karara varacağız." diye konuştu.

ABD'nin Gazze'de savaş suçlarına ilişkin kanıt toplama misyonu oluşturup oluşturmayacağı sorusu üzerine Miller, "Şu anda devam eden bir çatışmanın ortasındayız. Konuyu yakından izliyoruz. Ancak hangi adımları atabileceğimiz konusunda konuşmayacağız, şu anda hala büyük bir çatışmanın ortasındayız." ifadelerini kullandı.