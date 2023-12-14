ABD Büyükelçiliği saldırısının failleri yakalandı
Editör: Makbule Dilagah Metecan / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
ABD’nin Bağdat Büyükelçiliği’ne 8 Aralık’ta roketli saldırı düzenleyen saldırganlar yakalandı. Irak Başbakanı Muhammed Şiya Sudani’nin Askeri Sözcüsü Yahya Resul, son gelişmeleri paylaştı.
Irak'ın başkenti Bağdat'ta hükümet konakları ve yabancı misyonların bulunduğu korunaklı Yeşil Bölge'de bulunan ABD'nin Bağdat Büyükelçiliğine roketli saldırı düzenleyen saldırganlardan bazıları yakalandı.
SALDIRGANLAR YAKALANDI
Irak Başbakanı Muhammed Şiya Sudani’nin Askeri Sözcüsü Yahya Resul yaptığı açıklamada, saldırıda ABD Bağdat Büyükelçiliği’nin yanı sıra Irak Ulusal Güvenlik Servisi’nin de hedef alındığını hatırlatarak, yapılan yoğun istihbarı ve teknik çalışma sonucu saldırganların yakalandığını belirtti.
GÜVENLİK SERVİSLERİYLE BAĞLANTILI
Irak’ın itibarını zedeleyen ve istikrarını bozan bu gibi saldırılara karşı göz yumulmayacağını vurgulayan Resul, “İlk bilgiler doğrultusunda saldırının faillerinden bazılarının güvenlik servisleriyle bağlantısı olduğunu gösteriyor. Bu saldırıyla bağlantısı olan diğer faillerin yakalanıp adalete teslim edilmeleri için soruşturmalar devam ediyor” ifadelerini kullandı. Resul saldırıyla bağlantılı kaç kişinin yakalandığını veya saldırganların kimliklerini açıklamadı.