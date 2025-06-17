ABD Dışişleri: Orta Doğu görev gücü kuruldu

ABD Dışişleri Bakanlığı, Orta Doğu görev gücünün kurulduğunu açıkladı.

İsrail ve İran arasında 13 Haziran'dan bu yana süren çatışmalar giderek sertleşiyor. İsrail, İran'ın ordu ve nükleer araştırmalardaki kilit isimlerini öldürürken, İran ise balistik füzelerle Mossad komuta üssü başta olmak üzere birçok kritik noktayı bombaladı.

ABD'ye ait savaş gemileri ve bombardıman uçaklarının bölgeye konuşlandırıldığı bilgileri dolaşırken ABD Dışişleri Bakanlığı'ndan dikkat çeken bir açıklama geldi.

ABD ORTA DOĞU GÖREV GÜCÜNÜ KURDU

ABD Dışişleri Bakanlığı, Ortadoğu Görev Gücü’nü kurulduğunu açıkladı. Görev gücü, bölgede bulunan ABD vatandaşlarının güvenliği, tahliyesi ve kriz yönetimi için devreye alındı.

7/24 ORTA DOĞU'DA FAALİYET GÖSTERECEK

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Tammy Bruce yaptığı açıklamada, Washington'un İsrail-İran çatışmasının ortasında Orta Doğu'daki Amerikalılara yardım etmek için 7/24 görev gücü kurduğunu söyledi.

"Dışişleri Bakanlığı, bize, vatandaşlara, ABD diplomatik misyonlarımıza ve personelimize destek ve diplomatik angajmanların koordinasyonuna yardımcı olmak için Orta Doğu Görev Gücü'nü kurdu" dedi.

"Görev gücü, vatandaşları bilgilendirmeye yardımcı olmak için geçtiğimiz hafta boyunca günde 24 saat faaliyet gösteriyor. Bölgedeki ülkelere 30'dan fazla güvenlik uyarısı yayınladık ve Irak ve İsrail için seyahat uyarılarını güncelledik" dedi.