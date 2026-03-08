İran, Hindistan dönüşü Sri Lanka açıklarında ABD denizaltısı tarafından batırılan IRIS Dena fırkateynine dair bilançoyu açıkladı. Yapılan açıklamada, 136 mürettebatlı gemide 104 askerin hayatını kaybettiği, 20 personelin kaybolduğu ve 32 yaralının kurtarıldığı belirtilerek saldırı kınandı.

Orta Doğu'daki gerilim her geçen gün şiddetini artırırken İran kanadı ABD tarafından batırılan IRIS Dena isimli fırkateynle ilgili açıklamada bulundu.

İran Ordusu, Milan 2026 tatbikatı kapsamında Hindistan’a giden ve dönüş yolunda ABD'nin Virginia sınıfı hızlı taarruz denizaltısı tarafından batırılan “IRIS Dena” fırkateyninin “vahşi bir saldırıya” maruz kaldığını belirterek, “ABD tarafından saldırıya uğrayan ‘IRIS Dena’ isimli fırkateynde 104 asker hayatını kaybederken 20 askerin akıbeti henüz tespit edilemedi.” açıklamasında bulundu.

32 PERSONEL SAĞ KURTULDU

“IRIS Dena” fırkateyninde toplam 136 mürettebatın bulunduğunu belirten İran Ordusu, 32 personelin yaralı olarak sağ kurtulduğunu belirtti.

ABD'nin Virginia sınıfı hızlı taarruz denizaltısı, 4 Mart'ta İran Donanmasına ait "IRIS Dena" fırkateynini Sri Lanka açıklarında batırmıştı.

