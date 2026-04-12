İran ve ABD arasında yürütülen 21 saatlik görüşmelerden bir sonuç çıkmazken, Tahran cephesinin Washington ile yeni bir müzakere turu planlamadığı iddia edildi. İran medyasında, anlaşmaya varılamamasının temel nedeninin ABD’nin aşırı talepleri olduğu belirtilirken, Tahran’daki Vanak Meydanı’na asılan dev afiş dikkatlerden kaçmadı. Afişte, “Hürmüz Boğazı sonsuza dek İran’ın elinde. Trump hiçbir şey yapamadı ve boğazın kalıcı kontrolü İran’da olacak” ifadeleri yer aldı.

ABD ile İran’ın Pakistan’ın başkenti İslamabad’da yürüttüğü müzakereler resmen sona erdi. 21 saatlik görüşmelerden bir sonuç alınamadığını belirten ABD Başkan Yardımcısı JD Vance, "İran’la bir anlaşmaya varamadık. Sonuç olarak, bir anlaşmaya varamadan ABD’ye geri dönüyoruz" ifadelerini kullandı.

ABD-İran görüşmeleri çıkmaza girdi! Tahrandan çarpıcı Hürmüz mesajı: Sonsuza dek elimizde

"MÜZAKERELER ŞÜPHE ORTAMINDA GERÇEKLEŞTİRİLDİ"

Müzakerelerin ardından açıklamada bulunan İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, Pakistan’ın başkenti İslamabad’da ABD ile yapılan müzakerelerle ilgili, "Başından beri tek bir toplantıda anlaşmaya varmayı beklemememiz doğaldır. Bunu zaten kimse beklemiyordu" açıklamasında bulundu. ABD ile "bir dizi konuda mutabakata varıldığını" ancak "iki ya da üç önemli konuda görüş ayrılıkları yaşandığını" aktaran Bekayi, "Bu müzakereler, bize dayatılan savaşın 40. gününün ardından, güvensizlik ve şüphe ortamında gerçekleştirildi" hatırlatmasını yaptı.

"KARŞI TARAFA GÜVENİMİZ YOK"

Diğer yandan İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Galibaf, ABD-İran arasında yürütülen müzakerelere ilişkin, "Müzakereler öncesinde, gerekli iyi niyet ve iradeye sahip olduğumuzu vurguladım ancak önceki iki savaş deneyimi nedeniyle karşı tarafa güvenimiz yok. İran heyetindeki çalışma arkadaşlarım, ilerlemeye dönük 168 girişim önerdi ancak karşı taraf bu müzakere turunda İran heyetinin güvenini kazanamadı. ABD, bizim mantığımızı ve ilkelerimizi anladı. Artık karar verme zamanı, güvenimizi kazanabilecek mi kazanamayacak mı?" şeklinde konuştu.

İran medyasında, İslamabad’da gerçekleştirilen Tahran-Washington görüşmelerinde ortak bir çerçeve ve anlaşmaya varılamamasının nedeninin ABD’nin aşırı talepleri olduğu öne sürüldü.

“HÜRMÜZ SONSUZA DEK İRAN’IN ELİNDE”

Açıklamaların ardından başkent Tahran’daki Vanak Meydanı’na dev bir afiş asıldı. Afişte, “Hürmüz Boğazı sonsuza dek İran’ın elinde. Trump hiçbir şey yapamadı ve boğazın kalıcı kontrolü İran’da olacak” ifadeleri yer aldı.

"HÜRMÜZ'ÜN ANAHTARI BİZİM ELİMİZDE"

İran lideri Mücteba Hamaney'in Başdanışmanı ve ülkenin önde gelen siyasetçilerinden Ali Ekber Velayeti, Pakistan'da gerçekleştirilen İran-ABD müzakerelerine bir atıfta bulunarak Hürmüz Boğazı'na ilişkin açıklamada bulundu. X sosyal medya hesabından paylaşım yaparak İran diplomasisinin tarih boyunca amacının ve temel ilkesinin İran'ı korumak olduğunu belirten Velayeti, "Hürmüz Boğazı'nın anahtarı bizim güçlü ellerimizdedir." ifadesini kullandı.

ABD-İran arasında yürütülen müzakerelere ilişkin dün açıklamalarda bulunan ABD Başkanı Donald Trump, "Ne olursa olsun, biz kazanıyoruz. Belki anlaşma yaparlar, belki yapmazlar. ABD açısından bakıldığında, biz kazanıyoruz" ifadelerinde bulunmuştu.

