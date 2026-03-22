6 Mart’ta Minab şehrinde vurdukları okulda 170 çocuğu katleden ABD-İsrail bu sefer Tahran’da bazı evleri havaya uçurdu. Biri 10 günlük bebek olmak üzere yedi çocuk öldü.

ABD-İsrail ile İran arasındaki savaş bütün şiddetiyle sürerken tıpkı Gazze’de olduğu gibi siviller, özellikle de kadın ve çocuklar bombalar altında can vermeye devam ediyor.

ABD-İsrail’in İran’ın Minab şehrindeki bir okulu 6 Mart’ta bombalaması sonucu öldürülen 170’i çocuk 200 sivilin acısı tazeliğini korurken, yeni bir çocuk katliamı haberi bu sefer başkent Tahran’dan geldi. ABD-İsrail’in Tahran’ın doğusundaki bir yerleşim yerine saldırısında biri 10 günlük bebek olmak üzere yedi çocuk hayatını kaybetti.

SİVİLLERE BOMBA YAĞIYOR

Edinilen bilgiye göre, yarı resmî Mehr Haber Ajansına göre, ABD-İsrail’in dün Tahran’ın doğusundaki saldırısında sivil yerleşim bölgeleri hedef alındı. Saldırıda en küçüğü 10 günlük bir bebek olmak üzere yedi çocuğun hayatını kaybettiği çok sayıda kişinin de yaralandığı belirtildi.

Yayımlanan görüntülerde, saldırıya uğrayan binalardan birinin tamamen enkaz hâline geldiği görüldü.

ABD-İsrail saldırılarında askerî hedeflerin yanı sıra sivillerin de hayatını kaybetmesine tepkiler sürerken, bir acı haber de İran’ın kuzeyindeki Mazenderan eyaletinden geldi.

İran resmî haber ajansı IRNA’nın Mazenderan Valiliğine dayandırdığı habere göre, ABD-İsrail, Mazenderan eyaletine bağlı Ramser şehrinde yerleşim bölgelerine hava saldırıları düzenledi. Sabah saatlerinde gerçekleşen saldırılarda anne, baba ve bir yaşındaki bebekten oluşan üç kişilik bir ailenin bütün üyelerinin hayatını kaybettiği belirtildi.

İRAN BEN GURİON’U VURDU

Öte yandan, İran Silahlı Kuvvetleri, dün sabah saatlerinde İsrail’e İHA saldırısı gerçekleştirildiğini ve Ben Gurion Havalimanı’ndaki uçak yakıt depolarının hedef alındığını duyurdu.

Açıklamada ayrıca saldırılarla birlikte Ben Gurion Havalimanı’ndaki askerî sevkiyatlar ile havalimanı hizmetlerinin akamete uğradığı ve saldırıların, İran’a yönelik “tehditlerin” ortadan kalkıncaya kadar devam edeceği belirtildi.

