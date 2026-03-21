İsrail'in nükleer tesis şehrini vuran İran: Yeni savaş taktikleri düşmanı hayrete düşürecek
İran Devrim Muhafızları Ordusu, Dimona saldırısının ardından İsrail hava sahasında füze üstünlüğünü sağladıklarını duyurdu. Tuğgeneral Mecid Musevi, ABD ve İsrail’i hayrete düşürecek yeni savaş taktiklerinin yolda olduğunu belirterek, "Bu gece gökyüzü saatlerce aydınlık kalacak" dedi.
- İran Devrim Muhafızları Ordusu (DMO) Hava Kuvvetleri Komutanı Tuğgeneral Mecid Musevi, İran'ın işgal altındaki toprakların hava sahasında füze üstünlüğünü sağladığını ilan etti.
- Musevi, yeni taktikler ve fırlatma sistemlerinin ABD'li ve Siyonist komutanları hayrete düşüreceğini belirtti.
- İsrail'in güneyindeki Dimona kentine yönelik füze saldırısı sonucunda en az 39 kişi yaralandı.
- İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF), hava savunma sistemlerinin saldırıyı engellemek için devreye girdiğini ancak füzeyi imha etmeyi başaramadığını açıkladı.
Orta Doğu'da füzelerin gölgesinde askeri dengeler sarsılırken, İran kanadından gelen saldırılar Demir Kubbe'yi neredeyse etkisiz hale getirecek.
İran Devrim Muhafızları Ordusu (DMO) Hava Kuvvetleri Komutanı Tuğgeneral Mecid Musevi, İsrail'in güneyindeki Dimona kentine yönelik füze saldırılarının ardından sosyal medya hesabından dikkat çeken bir açıklamada bulundu.
"HAYRETE DÜŞECEKLER"
Musevi, "Bu andan itibaren İran‘ın işgal altındaki toprakların hava sahasında füze üstünlüğünü sağladığını ilan ediyorum. Önümüzdeki saldırı dalgalarında kullanılacak yeni taktikler ve fırlatma sistemleri, ABD'li ve Siyonist komutanları hayrete düşürecek. Bu gece işgal altındaki toprakların güneyindeki gökyüzü saatler boyunca aydınlık kalacak" ifadelerini kullandı.
YARALI SAYISI HER DAKİKA ARTIYOR
İsrail ulusal acil durum servisi Magen David Adom, İran'ın İsrail'in güneyindeki Dimona kentine yönelik füze saldırısının ardından en az 39 kişinin yaralandığını açıklamıştı.
İsrail Savunma Kuvvetleri'nden (IDF) yapılan açıklamada, hava savunma sistemlerinin saldırıyı engellemek için devreye girdiği ancak füzeyi imha etmeyi başaramadığı belirtilmişti.
