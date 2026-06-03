ABD Tarım Bakanlığı'nın başkent Washington'daki merkez binasında ahtakurusuistilası tespit edilmesi üzerine bazı ofisler geçici olarak kapatıldı.

ABD Tarım Bakanlığı’na bağlı Hayvan ve Bitki Sağlığı Denetim Servisi'nin Maryland eyaletindeki George Washington Carver Merkezi'nde bulunan binası, yoğun bir tahtakurusu istilasına uğradı

PERSONEL ÖFKELİ: ZEHİRLİ OFİSTE ÇALIŞMAYA ZORLANIYORUZ

Mayıs ayı ortasında fark edilen istila üzerine federal yönetim, binayı dezenfekte etmek amacıyla personeli iki kez eve göndererek geçici olarak uzaktan çalışmalarına izin verdi. Ancak ilaçlamanın ardından ofise geri dönen çalışanlar, binadaki kimyasal duman ve gaz salınımı nedeniyle hastalandıklarını duyurdu.

Geçtiğimiz cuma günü binada yeniden tahtakurusu tespit edilmesine rağmen, federal yönetim bu kez uzaktan çalışma izni vermeyi reddetti. Yönetim, tahtakurusu istilasına uğramış ve zehirli gaz kokan binada çalışmak istemeyen personelin kendi "kişisel izinlerini" kullanmak zorunda olduğunu açıkladı. Trump yönetiminin federal çalışanları haftada 5 gün ofise getirme politikasının bu süreçte esnetilmemesi, personelin tepkisini daha da artırdı.

YÖNETİM SUÇU ÇALIŞANLARA ATTI

Kurum içindeki kriz büyürken, Tarım Bakalığı'nda yetkili Carson Hawley, tahtakurularının geri dönmesinden çalışanları sorumlu tuttu. Personele gönderilen e-postada ve yapılan resmi açıklamada, çalışanların "kişisel eşyalar konusundaki kurallara uymadığı" ve ofislerde bırakılan bu eşyaların yeni sorunlara yol açtığı iddia edildi. Yönetim, personelden tüm kişisel eşyalarını çöp torbalarına koyarak binadan çıkarmalarını istedi.

Çalışanlar ise eşyalarını evlerine taşıyarak tahtakurularını kendi konutlarına bulaştırma riskinden büyük endişe duyduklarını ve her an kaşınma paranoyası yaşadıklarını dile getirdi.

İdari kriz yüzünden ülkedeki biyolojik mücadele çalışmalarını duraklama noktasına geldi. APHIS şu anda ABD genelinde kuş gribi ve ABD sınırına 50 mil mesafede tespit edilen "Yeni Dünya vidalı kurdu" salgını gibi çok kritik hayvansal krizlerle mücadele ediyor.

Kurum personeli, nitelikli uzmanların tahtakurusu kapmamak için izin alarak eve gitmek zorunda bırakıldığını belirterek, "Ofis istila altındayken uzmanların güvenli uzaktan çalışmasına izin vermemek, ABD sığır sağlığı için gereksiz ve çok büyük bir risktir" uyarısında bulundu.

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