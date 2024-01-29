ABD üssüne saldırı sonrası İran'dan ilk açıklama

Dün gece Ürdün-Suriye sınırındaki ABD askeri üssüne İran destekli gruplar tarafından gerçekleştirilen saldırı sonrası gözler İran'a çevrilmişti. İran Dışişleri Bakanlığı, gerçekleşen saldırının İran ile hiçbir bağının olmadığını açıkladı.

Düzenleyen: Selçuk Tayyip Özkorul / Kaynak: Anadolu Ajansı 29 Ocak 2024 09:22 - Güncelleme: 29 Ocak 2024 10:44 - Güncelleme:

İran, ABD, Üs, Saldırı, Haber

Dünya Haberleri / Anadolu Ajansı