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    • ABD üssüne saldırı sonrası İran'dan ilk açıklama

    Dün gece Ürdün-Suriye sınırındaki ABD askeri üssüne İran destekli gruplar tarafından gerçekleştirilen saldırı sonrası gözler İran'a çevrilmişti. İran Dışişleri Bakanlığı, gerçekleşen saldırının İran ile hiçbir bağının olmadığını açıkladı.

    Düzenleyen: / Kaynak: Anadolu Ajansı
    - Güncelleme:
    ABD üssüne saldırı sonrası İran&#039;dan ilk açıklama
    İran, ABD, Üs, Saldırı, Haber

    Dünya Haberleri  / Anadolu Ajansı

    İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Nasır Kenani, ABD'nin Suriye-Ürdün sınırındaki kuvvetlerine yönelik saldırıya ilişkin, bölgedeki "direniş grupları"nın eylemlerinde İran'dan talimat almadıklarını söyledi.

    'TALİMAT BİZDEN DEĞİL'

    Kenani'nin konuya ilişkin yazılı açıklaması, İran Dışişleri Bakanlığının internet sitesinde yayımlandı.

    Kenani, açıklamasında, "Bölgedeki direniş güçleri karar ve eylemlerinde İran'dan talimat almıyor." ifadesini kullandı.

    ABD üssüne saldırı sonrası İran'dan ilk açıklama

    Tahran yönetiminin çatışmaların bölgeye yayılmasını istemediğini kaydeden Kenani, konuyla ilgili ülkesine yönelik iddiaların arkasında ise "ABD'yi bölgede savaşa çekmek isteyen kesimlerin" bulunduğunu öne sürdü.

    ABD Başkanı Joe Biden, dün Beyaz Saraydan yapılan yazılı açıklamada, ABD'nin Ürdün-Suriye sınırındaki askeri üssüne tek yönlü insansız hava aracı ile gerçekleştirilen saldırıda 3 ABD askerinin hayatını kaybettiğini duyurmuştu. ABD Merkez Komutanlığı (CENTCOM) da saldırıda ayrıca 34 kişinin yaralandığını bildirmişti.

    Ürdün hükümeti ise ABD kuvvetlerine yönelik saldırının ülke topraklarında değil Suriye sınırındaki Tenef Üssü'nde gerçekleştiğini duyurmuştu.

    Düzenleyen:  - Dünya
    Kaynak: Anadolu Ajansı
    İranABDÜsSaldırı
    Haberler > Dünya > ABD üssüne saldırı sonrası İran'dan ilk açıklama
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