ABD medyası, İsrail ve Trump yönetiminin İran’da “yönetimi devirecek ayaklanma” planının temel bir yanılgı olduğunu yazdı. Mossad’ın planı Netanyahu’yu, Netanyahu’nun planı ise Trump’ı ikna etmekte kullanıldı, ancak sahadaki gelişmeler beklentileri karşılamadı.

Amerikan New York Times (NYT) gazetesi, üst düzey ABD’li ve İsrailli yetkililere dayandırdığı analizinde, İsrail’in İran’da “yönetimi devirecek bir isyan çıkarma” planının gerçekleşmediğini yazdı.

Gazeteye göre, İsrail Dış İstihbarat Servisi Mossad Başkanı David Barnea, Başbakan Binyamin Netanyahu’ya Ocak ayında İran’da muhalifleri harekete geçirerek rejimi çökertme planını sundu.

Barnea, Netanyahu'ya, savaşın başlamasından itibaren birkaç gün içinde İranlı muhalifleri ayaklanma için harekete geçirebileceklerini ve bunun İran yönetiminin çöküşüne bile yol açabilecek diğer isyanları tetikleyebileceğini anlattı.

Netanyahu da planı ABD Başkanı Donald Trump’ı ikna etmede kullandı.

ÖNERİLEN HABERLER DÜNYA İsraillilerin yüzde 80'e yakını İran savaşını destekliyor

"AYAKLANMA İNANCI TEMEL BİR YANILGI"

Plan, Hamaney’in öldürülmesi ve istihbarat operasyonlarıyla İran’da kitlesel bir ayaklanma çıkarılması üzerine kuruluydu. Ancak savaşın üçüncü haftasında yapılan değerlendirmeler, İran hükümetinin zayıflamış olmasına rağmen varlığını sürdürdüğünü ortaya koydu. NYT’ye konuşan bazı ABD’li ve İsrailli yetkililer, ayaklanma inancının temel bir yanılgı olduğunu belirtti.

Netanyahu, saldırıların başlamasından günler sonra gerçekleştirilen bir güvenlik toplantısında, "Trump'ın savaşı her an sona erdirmeye karar verebileceğini" ve "Mossad operasyonlarının henüz sonuç vermediğini" sinirli bir şekilde dile getirdi.

Öte yandan bazı ABD'li askeri yetkililer de Trump'a, Amerikan ve İsrail bombalarının yağdığı bir ortamda İranlıların sokaklara çıkıp yönetimi protesto etmeyeceğini vurguladı.

TAMAMEN ÇÖKME OLASILIĞI DÜŞÜK

Analizde ayrıca, ABD’nin ve İsrail’in sahadaki Kürt grupları vekil güç olarak kullanma fikrine artık sıcak bakmadığı vurgulandı. Trump, 7 Mart’ta Kürt liderlerine İran’a milis göndermemelerini açıkça bildirdi. Türkiye de Dışişleri Bakanı Hakan Fidan aracılığıyla ABD’ye benzer uyarıda bulundu.

Uzmanlar, İran yönetiminin tamamen çökmesinin olasılığının düşük olduğunu ve Mossad planlarının sahada beklenen etkiyi oluşturmadığını ifade etti.

Haberle İlgili Daha Fazlası