ABD’li American Airlines şirketinde görev yapan kaptan pilotun aylık maaşı sosyal medyada gündem oldu. Maaş bordrosunu paylaşan pilotun aylık kazancının 22.154 dolara (yaklaşık 942 bin TL), yıllık maaşının ise 500 bin dolara (yaklaşık 21 milyon TL) kadar çıktığı görüldü. Pilot, gelen yüzlerce yorumun ardından paylaşımını kaldırsa da olay sosyal medyada hızlı bir şekilde yayıldı.

Sosyal medyada binlerce kişiden yorum alan paylaşım, gündeme oturdu. Bir kullanıcı ise 'Ben 458 bin doları bir ayda kazanıyorum' yorumunda bulunarak durumu tiye aldı. Pilot, gelen yüzlerce yorumun ardından paylaşımını kaldırsa da olay sosyal medyada popülerliğini koruyor.

AYNI SEKTÖRDE OLANLAR DURUMU GARİPSEMEDİ

ABD’de havacılık sektöründe çalışanlar ise durumu pek garipsemedi. Çünkü yeni başlayan bir pilot yıllık ortalama 50–80 bin dolar arasında kazanırken, birkaç yıllık deneyime sahip dar gövdeli uçak kaptanlarının maaşları 150–220 bin dolar seviyelerine çıkabiliyor.

Büyük havayollarında görev yapan ve uzun menzilli geniş gövdeli uçakları kullanan tecrübeli kaptan pilotların yıllık gelirleri ise 250–350 bin doların üzerine ulaşabiliyor. Bu maaşlara uçuş saatine bağlı ek ödemeler, fazla mesai, uluslararası uçuş tazminatları ve sosyal haklar da dâhil olabildiği için toplam kazanç kişiden kişiye değişebiliyor.

