ABD’nin Pensilvanya eyaletinde güzellik teknisyeni olarak çalışan 23 yaşındaki Brooke Bailey, kalçasındaki şiddetli ağrıyı başlarda önemsemese de şikayetleri kesilmeyince doktora başvurdu. Kadının ağrılarını ‘boyunun uzun olmasına’ bağlayan doktorlar, kadına fizik tedavi önerdi. Kısa süre içinde başka bir doktora muayene olan kadına yumuşak doku kanseri teşhisi konuldu.

ABD’nin Pensilvanya eyaletinde yaşayan 23 yaşındaki Brooke Bailey, uzun süre boyunca kalçasında hissettiği ağrıyı göz ardı etti. Ancak ağrılar bir süre sonra dayanılmaz hale gelince doktora başvurdu.

Doktorlar boy uzunluğuna bağladı, gerçek bambaşka çıktı! Kalçasındaki ağrı, meğer o hastalığın işaretiymiş

FİZİK TEDAVİ ÖNERDİLER

Hastane yapılan bir dizi tetkikin ardından kadının ağrıları, boyunun uzun olmasına ve uzun süre oturmaktan kaynaklı ‘tendon iltihabı’na bağlandı. Genç kadın, fizik tedavi önerilerek evine gönderildi.

GERÇEK BAMBAŞKA ÇIKTI

Ağrıları zamanla şiddetlenen Brooke, farklı doktorlara başvurdu. 13 Ekim’de yapılan taramalarda, kadının uyluk kemiğinde ve kasık bölgesinde iki farklı tümör tespit edildi. Yapılan testlerin ardından genç kadına dördüncü evre yumuşak doku kanseri teşhisi konuldu.



Kemoterapi tedavisi gören genç kadın, yaşadığı zorlu süreci bir bir anlattı. “Bazı günler ağrı hafif, bazı günler çok şiddetliydi. Doktorlar işimden kaynaklandığını söylediler ama içimde bir şeylerin yanlış olduğunu biliyordum.” diyen Brooke, ‘bedeni dinlemenin’ önemini vurguladı.

