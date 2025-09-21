ABD’de etkinlik alanı kana bulandı: 1 ölü, çok sayıda yaralı var!

ABD’nin New Hampshire eyaletindeki Nashua kentinde, bir etkinlik alanında meydana gelen silahlı saldırıda bir kişi hayatını kaybetti, bazı kişiler de yaralandı.

Sky Meadow Country Club isimli tesise gelen silahlı bir kişi, içeride birkaç el ateş etti. New Hampshire Başsavcılığı, olayda bir kişinin öldüğünü ve yaralananların olduğunu açıkladı.

ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Başsavcı yardımcısı Peter Hinckley, saldırıyla bağlantılı olarak “şüpheli” bir kişinin polis tarafından olay yerinde gözaltına alındığını duyurdu.

İlk açıklamalarda olay yerine iki silahlı kişinin girdiği öne sürüldü fakat güvenlik kamerası görüntülerinde yalnızca tek saldırgan olduğu netleşti.

YARALILARIN DURUMU BELİRSİZ

Hinckley, yaralıların bazılarının ateşli silah yaralanmaları yaşadığını söyledi. Ancak yaralı sayısı ve yaralanmaların niteliği hakkında kesin bilgi paylaşılmadı.

Olay sonrası, Amerikan Kızıl Haçı Afet Yardım ekibi yakınlardaki bir otele konuşlandırıldı. Sheraton Oteli ise birleştirme merkezi olarak kullanıldı.

Nashua Belediye Başkanı Jim Donchess da saldırı sonrası yaptığı basın toplantısında üzüntüsünü dile getirdi:

“Elbette başka şehirlerde benzer olayları duydum ama Nashua’da böyle bir şeyin olması pek muhtemel görünmüyordu. Fakat artık biliyoruz ki bu tür saldırılar her yerde olabilir.”

Yaklaşık 92 bin nüfusa sahip olan Nashua, Massachusetts sınırında yer alıyor.

New Hampshire Senatörü Maggie Hassan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: