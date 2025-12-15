ABD'nin Florida eyaletinde yaşayan 84 yaşındaki William Nowak, oğlu ve gelininin kendisini yeterince sık ziyaret etmediğini savunarak oğlunu vurdu. Talihsiz adam ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılırken, Nowak cinayete teşebbüsle yargılanıyor.

People Dergisi’nin haberine göre, engelli kızı ve yatağa bağımlı eşiyle birlikte yaşayan 84 yaşındaki William Nowak, oğlunun kendisini çok nadir ziyaret ettiğini savunarak tartışma başlattı.

ABDde kan donduran olay! 84 yaşındaki baba, Ziyaretime gelmiyorsun diyerek oğlunu vurdu

OĞLUNU YÜZÜNDEN VURDU

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine hızını alamayan yaşlı adam, silahını alarak saniyeler içinde oğlunun yüzüne ateş etti. Yaşlı adamın saldırı sonrası "Az önce ne oldu?" diyerek ağlamaya başladığı kaydedilirken, gelinin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi.

Yüzü parçalanmış halde hastaneye kaldırılan adamın tedavisinin devam ettiği ve durumunun kritik olduğu bildirildi. Olaya ilişkin soruşturma kapsamında tutuklanan Nowak, cinayete teşebbüsle yargılanacak.

