ABD’nin New Mexico eyaletinde yaklaşık 11 aydır kayıp olan Los Alamos Ulusal Laboratuvarı çalışanı Melissa Casias’ın cesedi, ormanlık bir alanda bulundu. Yanında bir tabanca ile bulunduğu belirtilen Casias’ın kesin ölüm nedeni henüz bilinmiyor. Olay, ülkede son yıllarda nükleer ve uzay araştırmalarıyla bağlantılı bilim insanlarının kaybolma ve ölüm vakalarına dair tartışmaları yeniden gündeme getirdi.

ABD’nin New Mexico eyaletinde Carson Ulusal Ormanı’nda yürüyüş yapan bir kişi tarafından bulunan cesedin, 11 aydır kayıp olan 53 yaşındaki Melissa Casias’a ait olduğu kesinleşti. Yetkililer, cesedin yanında bir tabanca bulunduğunu açıkladı ancak ölümün nasıl gerçekleştiği henüz netlik kazanmadı.

ABDdeki bilim insanlarının şüpheli ölümü! 11 aydır kayıptı: Araştırmacının cesedi ormanlık alanda bulundu

GEÇTİĞİMİZ HAZİRANDAN BERİ KAYIPTI

New Mexico Eyalet Polisi, ölüm nedeninin ve şeklinin belirlenmesi için adli incelemelerin sürdüğünü bildirdi. Casias’ın, ABD’nin en önemli bilim merkezlerinden biri olan Los Alamos Ulusal Laboratuvarı’nda idari görevde çalıştığı ve 2025 yılının Haziran ayında kaybolduğu biliniyor.

KAYIP BİLİM İNSANLARI TARTIŞMASINI YENİDEN ALEVLENDİRDİ

Casias’ın kaybolması, son yıllarda ABD’de nükleer ve uzay projeleriyle bağlantılı bazı çalışanların kaybolması veya hayatını kaybetmesiyle ilgili tartışmaları yeniden alevlendirdi. Kamuoyuna yansıyan bazı listelerde, son iki yılda bu alanlarla ilişkili 11 kişinin ya öldüğü ya da kaybolduğu öne sürülüyor. Ancak yetkililer bu vakalar arasında doğrudan bir bağlantı olduğuna dair resmi bir bulgu açıklamış değil.

Kaynak: The Sun

Yetkililer ve aileler ise bazı iddialara temkinli yaklaşıyor. Casias’ın yakın çevresi, onun bilim insanı değil, idari bir görevli olduğunu vurgulayarak farklı senaryoların kesin kanıtlara dayanmadığını belirtiyor.

Melissa Casias’ın ölümüne ilişkin soruşturma devam ederken, olay ABD’de son yıllarda yaşanan benzer kayıp ve ölüm vakalarıyla birlikte yeniden tartışma konusu oldu. Ancak şu ana kadar bu vakalar arasında resmi olarak doğrulanmış bir bağlantı bulunmuyor. Yetkililer, Casias’ın ölüm nedeninin netleşmesi için incelemelerin sürdüğünü açıkladı.

