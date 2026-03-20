Anadolu Ajansı
ABD'den Hizbullah'a finansal darbe! Bazı kişi ve kuruluşlara yaptırım
ABD Dışişleri Bakanlığı, Hizbullah’a finansal destek sağladığı gerekçesiyle bazı kişi ve kuruluşları yaptırım listesine aldı.
Özetle
Kaydet
Dünya az önce
ABD Dışişleri Bakanlığı, Hizbullah'a destek verdiği iddia edilen kişi ve kuruluşlara yönelik, küresel finans ağını bozmayı amaçlayan yaptırımlar uyguladığını duyurdu.
- Yaptırımlar, Hizbullah'ın finans ekibinin para aklama ve fon toplama faaliyetlerinde bulunan kişi ve kuruluşları hedef alıyor.
- Bu faaliyetlerin Orta Doğu, Avrupa ve Kuzey Amerika'daki çeşitli şirket ve projeler aracılığıyla gerçekleştiği belirtiliyor.
- ABD, bu finans kanallarını keserek Hizbullah'ın yeteneğini sınırlamak için somut adımlar attığını ifade ediyor.
- Yaptırım uygulanan kişi veya kuruluşlar hakkında detaylı bilgi verilmedi.
ABD Dışişleri Bakanlığı, Hizbullah’ı desteklediğini iddia ettiği bazı kişi ve kuruluşları yaptırım listesine aldığını duyurdu. Bakanlık Sözcü Yardımcısı Tommy Pigott yaptığı yazılı açıklamada, yaptırımların küresel bir finans ağını bozmayı amaçladığını belirtti.
Yaptırımların Orta Doğu, Avrupa ve Kuzey Amerika'da çeşitli şirket ve projeler aracılığıyla Hizbullah'ın finans ekibi için para aklama ve fon toplama faaliyetlerinde bulunan kişi ve kuruluşları hedef aldığı belirtilen açıklamada, ABD’nin, bu finans kanallarını keserek, Hizbullah'ın yeteneğini sınırlamak için somut adımlar attığı aktarıldı.
Açıklamada, söz konusu kişi veya kuruluşlar hakkında detaylı bilgi verilmedi.
Bizi Takip Edin
YORUMLAR