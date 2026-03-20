ABD Dışişleri Bakanlığı, Hizbullah’a finansal destek sağladığı gerekçesiyle bazı kişi ve kuruluşları yaptırım listesine aldı.

ABD Dışişleri Bakanlığı, Hizbullah’ı desteklediğini iddia ettiği bazı kişi ve kuruluşları yaptırım listesine aldığını duyurdu. Bakanlık Sözcü Yardımcısı Tommy Pigott yaptığı yazılı açıklamada, yaptırımların küresel bir finans ağını bozmayı amaçladığını belirtti.

Yaptırımların Orta Doğu, Avrupa ve Kuzey Amerika'da çeşitli şirket ve projeler aracılığıyla Hizbullah'ın finans ekibi için para aklama ve fon toplama faaliyetlerinde bulunan kişi ve kuruluşları hedef aldığı belirtilen açıklamada, ABD’nin, bu finans kanallarını keserek, Hizbullah'ın yeteneğini sınırlamak için somut adımlar attığı aktarıldı.

Açıklamada, söz konusu kişi veya kuruluşlar hakkında detaylı bilgi verilmedi.

