ABD'den İsrail'e 3,5 milyar dolar askeri yardım

ABD, Orta Doğu'da gerilimin tırmandığı dönemde İsrail'e Amerikan silahları ve askeri ekipman alımında kullanılmak üzere 3,5 milyar dolarlık yardım sağlayacağını açıkladı.

İsrail Gazze'de okul bombaladı! En az 100 Filistinli öldü, onlarca yaralı var

İsrail Gazze'de okul bombaladı! En az 100 Filistinli öldü, onlarca yaralı var

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'nde sürdürdüğü katliamda yaklaşık 40 bin Filistinli hayatını kaybetti, Gazze nüfusunun neredeyse tamamını oluşturan yaklaşık 2,3 milyon kişi yerlerinden edildi. Son dönemde ise İsrail-Lübnan-İran hattında sıcak gelişmeler yaşanırken, ABD'den yeni bir adım geldi.

YARDIMIN GELDİĞİ DÖNEM DİKKAT ÇEKTİ

ABD Dışişleri Bakanlığı’ndan bir sözcü, Dışişleri Bakanlığı tarafından Amerikan hükümetinin İsrail için milyarlarca dolarlık dış askeri yardım finansmanını serbest bırakacağı konusunda ABD Kongresi’ne bildirim yapıldığını duyurdu.

ABD medyası, söz konusu yardımın ABD Kongresi’nin nisan ayında onay verdiği 14 milyar dolarlık askeri yardım paketi çerçevesinde sağlanacağını duyurdu. Askeri finansal yardımın, ilgili yardım paketinin ABD Kongresi tarafından kabul edilmesinden aylar sonra, Orta Doğu’da gerginliğin tırmandığı ve İsrail’in İran ve Hizbullah’tan bir saldırı beklentisi içerisinde olduğu bir dönemde gelmesi dikkat çekti.

BÖLGEYE UÇAK GÖNDERMİŞTİ

ABD, 8 Ağustos tarihinde de İran ile İsrail arasında yaşanan gerilim nedeniyle İsrail’in savunmasına katkı sağlamak amacıyla bölgeye 22 adet F-22 Raptor savaş uçağı gönderdiğini duyurmuştu.