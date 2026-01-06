İhlas Haber Ajansı
ABD'nin Venezuela saldırısında can kaybı sayısı açıklandı
- ABD, 3 Ocak'ta Venezuela'nın başkenti Karakas'a saldırı düzenledi.
- Saldırı, sivil ve askeri tesisleri hedef aldı.
- Toplam 57 kişi hayatını kaybetti.
- Ölenler arasında 23 Venezuelalı asker, 32 Kübalı asker ve 2 sivil bulunuyor.
- Küba Komünist Partisi, askerlerinin ABD güçleriyle çatıştığını ve direniş gösterdiğini doğruladı.
ABD’nin 3 Ocak’ta Venezuela'nın başkenti Karakas'taki sivil ve askeri tesislere düzenlediği saldırıda can kaybı belli oldu. Venezuela basını, saldırılarda, 23 Venezuela askeri, 32 Kübalı asker ve 2 sivil olmak üzere toplam 57 kişinin hayatını kaybettiğini bildirdi.
Küba Komünist Partisi, ABD saldırısında hayatını kaybeden askerlerin kimliklerini paylaşarak, ABD askerleri ile çatışmaya girdiklerini ve direniş gösterdiklerini ifade etti.
