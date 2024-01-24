Afrika'dan uçuş izni alamayan Alman Bakan'ın uçağı Cidde'ye indi

24 Ocak 2024 20:28 - Güncelleme Tarihi: 24 Ocak 2024 21:11

Alman Haber Ajansı DPA'nın haberinde, Berlin'den Cibuti'ye hareket eden Dışişleri Bakanı Baerbock'u taşıyan uçağın, Eritre hava sahasını kullanım izni alamayınca güzergahını değiştirerek Cidde'ye indiği ifade edildi.

"ERİTRE'DEN UÇUŞ İZNİ ALAMADIK"

Uçağın kaptan pilotu, "Tüm çabalarımıza rağmen Eritre'den uçuş izni alamadık." ifadesini kullandı.

BİR SAAT KIZILDENİZ ÜZERİNDE TUR ATTILAR

Haberde, Eritre Dışişleri Bakanlığında elektrik kesintisi olduğu için gerekli uçuş izninin alınamadığı ileri sürülerek, uçuş esnasında izin geleceği beklentisiyle uçağın bir saatten fazla süre Kızıldeniz üzerinde tur attığı aktarıldı.

Hava sahası kullanım izninin kalkıştan önce yapıldığı ancak izin gelmemesine rağmen uçuş sırasında gelebileceği beklentisiyle hareket edildiği kaydedildi.

SEYAHAT BELİRSİZLİĞE DÜŞTÜ

Baerbock'un yakıt ikmalinden sonra seyahatine devam edip etmeyeceği ya da Berlin'e dönüp dönmeyeceği netlik kazanmadı.

OKYANUSYA TURU ÖNCESİ DE SORUN YAŞAMIŞTI

Alman Dışişleri Bakanı Baerbock'un Cibuti, Sudan ve Kenya'yı ziyaret etmesi öngörülüyor.

Baerbock'un, geçen yaz da Avustralya, Yeni Zelanda ve Fiji’yi içeren Okyanusya turu uçağındaki teknik arıza nedeyle iptal olmuştu. Airbus 340-300 tipi uçak bu olayın ardından hizmet dışı bırakılmıştı.

Baerbock, geçtiğimiz mayıs ayında da Katar’ın başkenti Doha'da mahsur kalmıştı.