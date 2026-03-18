ABD-İsrail hava saldırılarında öldürülen üst düzey güvenlik yetkilisi Ali Laricani ve Besic güçleri lideri Gulamreza Süleymani için bugün İran'ın başkenti Tahran'da cenaze töreni düzenlendi. İran halkı hayatını kaybeden isimler için meydana akın etti.

İran devlet medyasına göre, İranlı yetkililer, Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreteri Ali Laricani'nin salı günü erken saatlerde düzenlenen bir saldırıda öldürüldüğünü, saldırıda oğlu Murteza, yardımcısı Alirıza Bayat, birkaç konsey çalışanı ve korumalarının da hayatını kaybettiğini açıkladı. İran İslam Devrim Muhafızları Ordusu, Süleymani'nin aynı gün ABD-İsrail ortak saldırısında öldürüldüğünü doğruladı.

Laricani ve Süleymani, geçen ay ABD-İsrail'in İran'a karşı başlattığı savaştan bu yana öldürülen en yüksek rütbeli yetkililer arasındaydı.

ŞU ANA KADAR HAMANEY DE DAHİL 1300 KİŞİ ÖLDÜ

ABD ve İsrail, 28 Şubat'tan bu yana İran'a karşı ortak bir saldırı sürdürüyor ve bu saldırılarda şu ana kadar aralarında Yüksek Lider Ali Hamaney'in de bulunduğu yaklaşık 1300 kişi öldü.

İran, İsrail, Ürdün, Irak ve ABD askeri varlıklarına ev sahipliği yapan Körfez ülkelerini hedef alan insansız hava aracı ve füze saldırılarıyla misilleme yaptı; bu saldırılar can kayıplarına ve altyapı hasarına yol açarken küresel piyasaları ve havacılığı da sekteye uğrattı.

