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Aliyev, Milli Meclisi feshetti: Azerbaycan 1 Eylül'de seçime gidecek

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
Aliyev, Milli Meclisi feshetti: Azerbaycan 1 Eylül&#039;de seçime gidecek
Azerbaycan, Haber

Dünya Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, kasım ayında yapılması planlanan meclis seçiminin iki ay öne alınarak 1 Eylül'de yapılmasına karar verdi.

Azerbaycan’ın iktidar partisi olan Yeni Azerbaycan Partisi (YAP), Bakü’de 11-22 Kasım'da gerçekleştirilecek olan 2024 Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Konferansı (COP29) ve 7. Dönem Milli Meclis seçimlerinin aynı tarihlere denk geldiğini gerekçe göstermiş ve meclis seçimlerin eylülde yapılmasını teklif etmişti.

Milli Meclis ise 21 Haziran'da yapılan Genel Kurul'da YAP'ın erken seçim çağrısında bulunmasını oylamaya sunmuştu.

ALİYEV'E BAŞVURDULAR

Gerçekleştirilen oylamada 105 "evet", 1 "hayır" oyuyla erken meclis seçimlerinin yapılması için Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'e başvuruda bulunulmasına karar verilmişti.

Azerbaycan Anayasa Mahkemesi, dün düzenlenen toplantıda Milli Meclisin feshedilmesi ve erken seçime gidilmesinin Azerbaycan Anayasası’na uygun olduğuna hükmetmişti.

Düzenleyen:  - Dünya
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
İYİ Parti'den istifa eden Halil İbrahim Oral, 2018'de Ankara milletvekili seçilmişti
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