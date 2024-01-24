Almanya'dan Ukrayna'ya askeri helikopter desteği

24 Ocak 2024 00:48 - Güncelleme Tarihi: 24 Ocak 2024 00:48

Yaklaşık iki yıldır süren Rusya-Ukrayna savaşında dünyanın büyük bölümünün desteğini alan taraf Ukrayna olmaya devam ediyor. Son olarak Ukrayna lideri Zelenskiy, Polonya'dan alınacak olan yeni savunma paketini duyurmuştu. Son destek ise Almanya'dan geldi.

Almanya Savunma Bakanı Boris Pistorius, 'Ramstein' formatında çevrim içi düzenlenen 18’inci Ukrayna Savunma Temas Grubu toplantısına katıldı.

Almanya Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada; bu yıl Almanya’nın Ukrayna’ya desteğini artıracağı ifade edildi ve Alman ordusunun stoklarından Ukrayna’ya 6 Sea King Mk 41 tipi çok amaçlı helikopter ve yedek parça paketinin verilmesinin yanı sıra uçuş ve teknik eğitim desteği de sağlanacağı aktarıldı.

Açıklamada, teslimatın 2024 ikinci çeyreğinden sonra mümkün olacağı kaydedildi.

İLK KEZ BU TÜRDEN BİR TESLİMAT YAPACAK

Açıklamaya göre, Almanya Savunma Bakanı Pistorius, Sea King’in Ukraynalılara Karadeniz üzerindeki keşiflerden asker taşımaya kadar pek çok alanda yardımcı olacak sağlam bir helikopter olduğunu belirterek, Almanya’nın Ukrayna’ya ilk kez bu türden bir teslimat yapacağı bilgisini paylaştı.

Pistorius, Ukrayna halkının ve altyapısının korunması için hava savunmasının en önemli öncelik olmaya devam ettiğini vurgulayarak, “Savunma üretiminde de daha fazla hıza ihtiyacımız var” ifadesini kullandı.

Savunma Bakanı Pistorius, 2024’de de 10 bin Ukrayna askerini eğitmeyi planladıklarını kaydetti.