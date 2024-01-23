Ukrayna'da 4 şehre birden füze yağmuru... Rusya'nın saldırısında en az 5 kişi öldü, çok sayıda sivil yaralandı

23 Ocak 2024 13:36 - Güncelleme Tarihi: 23 Ocak 2024 13:50

Rusya-Ukrayna Savaşı'nın 2. senesine girerken, çatışmalar hız kesmeden devam ediyor.

Ukrayna'nın başkenti Kiev ile Harkiv, Pavlohrad ve Balakleya kentlerine sabah saatlerinde Rus ordusu tarafından füze saldırısı düzenlendi.

FÜZELER, PATLAMALAR, YANGINLAR...

Rus ordusu yerel saatle 08:45 sıralarında Ukrayna’nın başkenti Kiev’i ve Harkov kentini füzelerle hedef aldı.

Ukrayna İçişleri Bakanı Ihor Klymenko’nun yaptığı açıklamaya göre Kiev’e yönelik füzeli saldırı sonucu Svyatoshynskyi, Solomyanskyi ve Pecherskyi bölgelerinde yangın çıktı, 1 kişi hayatını kaybetti, 2 bina ve park halindeki araçlarda hasar meydana geldi.

Kiev bölgesinde ise iki konut, bir müstakil ev ve araçlar hasar gördü. Dnipropetrovsk bölgesinin Pavlograd kentine yönelik saldırıda 1 kişi yaşamını yitirdi.

Harkiv Belediye Başkanı Oleg Sinegubov, füze saldırısında 3 kişinin hayatını kaybettiğini, biri çocuk 28 kişinin de yaralandığını duyurdu. Balakleya kentinde de patlamalar sonucu 2 kişinin yaralandığı bildirildi.

Sinegubov, "Rusya ordusu, saldırıda X-22 tipi seyir füzeleri kullandı." ifadesini kullandı.

Ukrayna Devlet Acil Servisi, saldırılarda 4'ü çocuk 42 kişinin de yaralandığını aktardı.

FÜZELERİN YARISI HEDEFE ULAŞTI

Ukrayna Hava Kuvvetlerinden yapılan açıklamada ise, "Düşman, seyir, balistik, hava ve uçaksavar güdümlü füzeleri kullanarak Ukrayna'ya füze saldırısı başlattı. 41 füzeden 21'i imha edildi” ifadelerini kullandı.