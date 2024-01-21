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    Ukrayna'dan Donetsk’te pazar yerine kanlı saldırı: 25 sivil öldü

    Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Düzenleyen:

    Ukrayna askeri güçleri, Rusya tarafından ilhak edilen Donetsk şehrindeki pazar yerine bombalı saldırı düzenledi. Saldırıda ilk belirlemelere göre, 25 kişi hayatını kaybederken, 10 kişi de yaralandı.

    Ukrayna&#039;dan Donetsk’te pazar yerine kanlı saldırı: 25 sivil öldü
    Dünya Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

    İkinci yılını doldurmak üzere olan Rusya-Ukrayna savaşı şiddetini azaltmış olsa da aralıklarla devam ediyor. Son olarak Ukraya'dan  Rusya tarafından ilhak edilen Donetsk şehrine kanlı bir saldırı gerçekleştirildi. Pazar yerine düzenlenen bombalı saldırıda çok sayıda sivil öldü ve yaralandı.

    Sözde Donetsk Halk Cumhuriyeti'nin Başkanı Denis Puşilin, Telegram kanalından yaptığı açıklamada, Ukrayna ordusunun, Donetsk'teki pazar yerine saldırı düzenlediğini belirtti.

    25 KİŞİ ÖLDÜ

    Olay yerinde incelemelerin yapıldığını kaydeden Puşilin, "Saldırıda 25 kişinin öldüğüne dair bilgi doğrulandı, en az 20 kişi yaralandı. Bunların arasında durumu orta seviyede olan 2 çocuk bulunuyor. Ağır yaralı olanlar da var. Yaralılara gerekli tıbbi destek sağlanıyor." ifadelerini kullandı.

    Donetsk'in sözde Belediye Başkanı Aleksey Kulemzin de saldırının "korkunç" olduğunu belirterek "Ukrayna ordusu, cephedeki başarısızlıklarından dolayı savunmasız Donetsk sakinlerinden intikam almaya karar verdi. Bu, şehrin tarihinde başka bir kara gün." değerlendirmesinde bulundu.

    Saldırının yapıldığı silah türüne dair bilgi verilmedi.

    Ukrayna’nın Donetsk, Luhansk, Zaporijya ve Herson bölgeleri, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in 30 Eylül 2022'de imzaladığı kararname ile yasa dışı olarak ilhak edilmişti.

    RUS TOPRAKLARINA SALDIRI GİRİŞİMİ

    Rusya Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada ise Rus topraklarındaki unsurlara, Ukrayna ordusunun insansız hava araçları (İHA) ile saldırı girişiminin engellendiği bildirildi.

    Açıklamada, Rusya'nın Smolensk bölgesinde 4, Tula bölgesinde de 1 İHA'nın vurulduğu ifade edildi.

    Düzenleyen:  - Dünya
    Kaynak: İhlas Haber Ajansı
    RusyaUkraynaSaldırı
    Haberler > Dünya > Ukrayna'dan Donetsk’te pazar yerine kanlı saldırı: 25 sivil öldü
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