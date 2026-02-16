Ankara’da düşen ve Libya Genelkurmay Başkanı’nın da hayatını kaybettiği uçakla ilgili soruşturmada kaza kırım raporu henüz dosyaya girmedi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Libya askeri heyetini taşıyan uçağın düşmesine ilişkin yürütülen soruşturmada kaza kırım raporunun henüz dosyaya sunulmadığını duyurdu.

Başsavcılıktan yapılan açıklamada, 23 Aralık 2025’te Ankara Esenboğa Havalimanı’ndan saat 20.17’de havalanan ve Libya Genelkurmay Başkanı Orgeneral Muhammed Ali Ahmed Al Haddad ile beraberindeki heyeti taşıyan uçağın saat 20.38’de radarlardan kaybolduğu, Ankara’nın Haymana ilçesi yakınlarında düştüğü hatırlatıldı.

TÜRKİYE-LİBYA ARASINDA SORUŞTURMA TEMASI

Açıklamada, Libya Başsavcılığında yürütülen soruşturmada görevli 1 savcı ve 2 savcı yardımcısı ile toplantı yapıldığı, uluslararası antlaşmalar ve ikili ilişkiler çerçevesinde bilgi paylaşımı gerçekleştirildiği kaydedildi. Soruşturmalarda gelinen aşamaların karşılıklı olarak değerlendirildiği aktarıldı.

Kaza kırım raporunun ise henüz soruşturma dosyasına sunulmadığı bilgisi paylaşıldı.

HAYMANA’DA DÜŞMÜŞTÜ

Libya Genelkurmay Başkanı Orgeneral Muhammed Ali Ahmed Al Haddad ve maiyetindeki 4 kişi ile 3 mürettebatı taşıyan özel jet, 23 Aralık 2025’te Ankara’nın Haymana ilçesi yakınlarında düşmüştü. Kazada Al Haddad, beraberindeki askeri heyet ve mürettebat hayatını kaybetmişti.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, olayın ardından 1 cumhuriyet başsavcıvekili koordinesinde 4 cumhuriyet savcısını görevlendirmişti. Uçağın düştüğü bölgede güvenlik çemberi oluşturulmuş, enkaz parçaları ile kara kutu muhafaza altına alınmıştı.

