Yunan basını ABD Başkanı Donald Trump'ın Ege Denizi ve Doğu Akdeniz'e artan ilgisinin, Yunanistan ile ilgili anlaşmazlıklarda Türkiye'nin meşru taleplerinin lehine sonuçlanacağını yazdı. ABD ile Türkiye arasındaki diplomatik ilişkinin Atina'da büyük bir paniğe neden olduğuna dikkat çekildi.

Yunan gazetesi Kathimerini'de yer alan analize göre Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın Ege sorununda kalıcı çözüm için "tarihi bir fırsat" bulunduğu yönündeki son açıklaması Atina'da paniğe neden oldu.

Gazete açıklamayı, özellikle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis'in Şubat ayında gerçekleştireceği kritik görüşme öncesinde, ABD'nin bölgeye yönelik artan ilgisi bağlamında değerlendirdiğini bildirdi.

Atinada büyük panik! ABD ve Türkiyenin stratejik ortaklığı Yunanistanın çıkarları için dramatik sonuçlar doğuracak

Analizde, Ankara'nın Ege'deki anlaşmazlıkları çözme yönündeki pozitif ivmeye vurgu yapıldı bu ivmenin arkasındaki ABD etkisine dikkat çekildi. ABD Başkanı Donald Trump'ın enerji odaklı dış politikasnını Ege ve Doğu Akdeniz'deki hidrokarbon yatakları üzerinde yoğunlaşan Amerikan çıkarlarının bir yansıması olarak görüldüğüne dikkat çekilerek şu ifadeler kullanıldı:

“Trump'ın Ege, Doğu Akdeniz ve bölgedeki sondaj çalışmaları gibi enerji çıkarlarının merkezinde yer alan Yunan-Türk sorunlarıyla ilgilenme niyeti. Beyaz Saray tarafından seçilen ve Başkan Trump'ın güvendiği iki isim olan Kimberly Guilfoyle ve Tom Barrack'ın Atina ve Ankara'daki Amerikan büyükelçiliklerinde bulunması, Washington'ın bölgedeki önemli girişimlerini destekliyor.”

TÜRKİYE'NİN MEŞRU TALEPLERİ ABD'NİN ARADIĞI HIZLI ÇÖZÜMLERİ KOLAYLAŞTIRABİLİR

Diğer taraftan, Kathimerini analizi, Trump'ın yaklaşımının, Ege sorunun Türkiye lehine çözülmesine yardımcı olacağını belirterek, Türkiye'nin uluslararası platformlarda dile getirdiği meşru taleplerinin, ABD'nin aradığı hızlı ve kalıcı çözümler için daha uygun bir zemin oluşturabileceğine dikkat çekti.

“Amerikan tarafının baskısı altında Ege'deki Yunan-Türk anlaşmazlıklarının hızlı bir şekilde çözülmesine yönelik muhtemel bir girişimin, Yunanistan'ın çıkarları için dramatik sonuçlar doğurabileceği açıktır” ifadelerini kullanan gazete durumun Yunanistan’da neden olduğu korkuya dikkat çekti.

Diğer taraftan, haberde Yunan tarafının, Trump'ın görev süresi boyunca Türkiye ile büyük bir krizden kaçınması, aynı zamanda Amerikan şirketleri Exxon-Mobil ve Chevron ile İyon Denizi ve Girit'in güneyindeki hidrokarbon sondaj çalışmalarını hızlandırması gerektiği belirtildi. Ayrıca, Yunanistan'ın, küresel düzenin sarsıldığı bu dönemde ana güvenlik sigortası olarak gördüğü Avrupa Birliği ile iş birliğini her fırsatta güçlendirmesi gerektiği vurgulandı.

