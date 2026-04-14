Avrupa ülkesinde 500 bin göçmene yasal statü geliyor. İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, ülkede belgesiz olarak yaşayan yaklaşık 500 bin göçmene yasal statü kazandıracak kararnamenin bugün onaylanacağını duyurdu.

"NORMALLEŞME ADIMINI BAŞLATTIK"

Başkan Pedro Sanchez, Bakanlar Kurulu'nun bugün ülkede düzensiz olarak yaşayan insanlar için "olağanüstü düzenleme sürecini" başlatan Kraliyet Kararnamesini kabul edeceğini açıkladı.

Kararın yürürlüğe girmesiyle birlikte ülkede belgesiz yaşayan yaklaşık 500 bin göçmen çalışma iznine sahip olacak.

Başbakan sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, günlük hayatın bir parçası haline gelmiş yaklaşık 500 bin kişinin gerçekliğini kabul eden bir normalleştirme adımı olduğunu kaydetti.

"DEDELERİMİZ DE DAHA İYİ BİR HAYAT İÇİN GÖÇ ETMİŞTİ"

Sanchez, bugün statü kazanan göçmenleri geçmişte daha iyi bir hayat arayışıyla ABD ve Avrupa'ya göç eden İspanyol büyükleriyle kıyasladı. İspanya'nın yaşlanan nüfusuna ve işgücü eksikliğine değinen Sanchez, "Bu bir zorunluluktur. İspanya da diğer Avrupa ülkeleri gibi yaşlanıyor. Sisteme katkıda bulunacak ve çalışacak yeni insanlar olmadan refahımız yavaşlar" dedi.

KİMLER FAYDALANACAK?

Göç Bakanı Saiz’in açıklamasına göre, düzenleme kapsamında başvurular 30 Haziran'a kadar yapılabilecek. Yasal statü hakkından yararlanabilmek için şu şartlar aranıyor:

İspanya'da en az beş aydır ikamet ediyor olmak.

31 Aralık 2025'ten önce uluslararası koruma başvurusunda bulunmuş olmak.

Adli sicil kaydının temiz olması.

Düzenleme, başvuru sahiplerinin İspanya'da yaşayan çocuklarını da kapsayacak.

