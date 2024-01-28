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    • Avrupa'da halk 'Filistin' için sokaklara indi: Savaş değil, soykırım!

    Gazze'de 4 aydır aralıksız katliamları sürdüren İsrail'in kredisi doldu. Soykırım davası ile adım adım sona yaklaşan Netanyahu hükümetini Avrupa'da da binlerce kişi protesto etti. Filistin halkına destek için sokakları dolduran kalabalık "Bu bir savaş değil, soykırım", "Katil Netahyahu", "Özgür Filistin" sloganları atarken, kanlı saldırılara sessiz kalan ABD ve Avrupa Birliği'ne (AB) de tepki gösterdi.

    Düzenleyen: / Kaynak: Anadolu Ajansı
    - Güncelleme:
    Avrupa&#039;da halk &#039;Filistin&#039; için sokaklara indi: Savaş değil, soykırım!
    İsrail, Protesto, Haber

    Dünya Haberleri  / Anadolu Ajansı

    İsrail, 7 Ekim 2023'te Hamas'ın saldırısına karşılık Gazze'de başlattığı topyekün ablukayı ve bombardımanı sürdürüyor. 113 gündür kanlı saldırıların aralıksız sürdüğü şehirde can kaybı 26 bine dayanırken, sağ kalan sivillerin de durumu giderek kötüleşiyor.

    Bugüne kadar İsrail'in katliamlarına sessiz kalan ülkelerde ise halk sokaklara inerek hükümetleri protestolara başladı. Güney Afrika'nın İsrail'e karşı Uluslarası Adalet Divanı'na açtığı soykırım davası devam ederken Avrupa'da Filistin'e destek gösterileri düzenlendi.

    İSPANYA

    "Madrid Filistin ile Üniter Asamblesi" örgütünün çağrısıyla 187 dernek ve kuruluş İspanya'nın 20 kentinden binlerce kişiyi Madrid'e getirdi. "Her zaman Filistin direnişiyle" başlığı altında kent merkezinde yapılan yürüyüşte Filistin bayrakları taşıyan İspanyollar, "İsrail'e boykot", "Bu bir savaş değil, soykırım", "Katil Netahyahu", "Özgür Filistin", "Adalet", "İsrail vuruyor, ABD ve AB sponsorluk yapıyor" sloganları attı.

    Avrupa'da halk 'Filistin' için sokaklara indi: Savaş değil, soykırım!

    Okunan manifestoda "derhal ve kalıcı ateşkes" çağrısı yapılırken İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki işgal ordusunu çekmesi, İsrail devletinin Filistin halkına uyguladığı soykırıma son vermesi, Gazze'ye uygulanan ambargoların kaldırılması, İsrail ile silah ticaretinin durdurulması ve bu ülkeye ekonomik yaptırımlar getirilmesi istendi.

    Avrupa'da halk 'Filistin' için sokaklara indi: Savaş değil, soykırım!

    Ayrıca İspanya hükümetinden İsrail ile tüm siyasi, diplomatik, ekonomik, kültürel, sportif ilişkileri kesmesi talep edildi. Filistin halkının, "sömürgeleştirilmiş, apartheid ve etnik temizlik kurbanı bir halk olduğu" vurgulanan manifestoda, Birleşmiş Milletler kararlarında tanınan Filistin halkının direnişine her türlü imkanla tam destek verileceği bildirildi.

    Yürüyüşe, aralarında Podemos partisi lideri İone Belarra'nın da olduğu, İspanya'daki sol görüşlü partilerden bazı milletvekilleri de katıldı.

    Avrupa'da halk 'Filistin' için sokaklara indi: Savaş değil, soykırım!

    İTALYA

    Ülkede, hafta ortasında Yahudi Toplumu temsilcilerinin, Uluslararası Holokost'u Anma Günü olan bugün Filistin'e destek yürüyüşlerine engel olunmasını istemesi ve İçişleri Bakanlığının da kamu güvenliğini gerekçe göstererek bu yürüyüşleri yasaklamasına rağmen öğrenciler, sol görüşlü gruplar, İtalya'da yaşayan Filistinliler ve Müslümanlardan oluşan binlerce kişi meydanlara indi.

    Avrupa'da halk 'Filistin' için sokaklara indi: Savaş değil, soykırım!

    Başkent Roma'da bir araya gelen 3 binden fazla gösterici, miting yaparak, hem gösteri haklarına getirilen yasağı hem de İsrail'in Gazze’ye yönelik saldırılarını protesto etti.

    Mitingde yapılan konuşmalarda  yapılması planlanan yürüyüşlere yasak getirilerek gösteri hakkının engellendiği savunuldu ve İçişleri Bakanı Matteo Piantedosi başta olmak üzere sağ koalisyon hükümetine tepki gösterildi. Protestocular, sık sık "Filistin'e özgürlük" sloganları attı.

    Avrupa'da halk 'Filistin' için sokaklara indi: Savaş değil, soykırım!

    Milano'daki gösteride ise zaman zaman tansiyon artarken, güvenlik güçlerinin ara ara göstericilere copla sert müdahalede bulunduğu, bazı göstericilerin yüzlerinin kanlar içinde kaldığı görüldü.

    HOLLANDA

    Waalhaven otoparkında toplanan yüzlerce gösterici, Filistin’e destek vermek ve Gazze’deki katliama dikkati çekmek amacıyla araçlarıyla konvoy oluşturdu.

    Avrupa'da halk 'Filistin' için sokaklara indi: Savaş değil, soykırım!

    Filistin bayrakları ile "Artık baskı yok, özgürlük zamanı" ve "Filistin’e özgürlük" yazılarını araçlarına yapıştıran göstericiler, kentin merkezi noktaları ve Erasmus Köprüsü'nden geçti.

    Avrupa'da halk 'Filistin' için sokaklara indi: Savaş değil, soykırım!

    İRLANDA

    İrlanda'nın başkenti Dublin'de Filistin’e destek gösterisi düzenlendi. Filistin bayrakları ve pankartlar taşıyan bir grup gösterici, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını protesto etmek için İrlanda Parlamento binasına yürüdü.

    Avrupa'da halk 'Filistin' için sokaklara indi: Savaş değil, soykırım!

    Avrupa'da halk 'Filistin' için sokaklara indi: Savaş değil, soykırım!

    ALMANYA

    Almanya'nın başkenti Berlin'de, Filistin'e destek gösterisi düzenlendi. Alexanderplatz Meydanı'nda toplanan göstericiler, şehir merkezinde yürüyüş gerçekleştirdi. Ellerinde Filistin bayrakları taşıyan göstericiler, 'Filistin'e Özgürlük' sloganları attı.

    Avrupa'da halk 'Filistin' için sokaklara indi: Savaş değil, soykırım!

    AVUSTURYA

    Avusturya’nın başkenti Viyana’da İsrail’in Gazze’ye yönelik yaklaşık 4 aydır süren aralıksız saldırılarına tepki göstermek için düzenlenen yürüyüşte, "soykırıma son verilmesi" çağrısında bulunuldu. Başkentin önemli noktalarından Mariahilfer Strasse’de toplanan göstericiler, Filistin bayraklarının yanı sıra "Soykırıma hayır", "Acil ateşkes", "Filistin’e özgürlük" yazılı pankartlar taşıdı.

    Avrupa'da halk 'Filistin' için sokaklara indi: Savaş değil, soykırım!

    İSVEÇ

    İsveç'in başkenti Stockholm'de Filistin'le dayanışma gösterisi için toplanan yaklaşık 15 bin kişi, İsveç Dışişleri Bakanlığı önüne yürüdü.

    Ülkedeki çok sayıda sivil toplum kuruluşunun çağrısıyla Stockholm'deki Odenplan bölgesinde toplanan yaklaşık 15 bin gösterici, İsrail'in Gazze'de işlediği savaş suçunu durdurmasını istedi.

    Avrupa'da halk 'Filistin' için sokaklara indi: Savaş değil, soykırım!

    Göstericiler, "Gazze'de çocuklar öldürülüyor", "Soykırımı durdurun", "Sonsuza kadar Filistin" yazılı pankartların yanı sıra Gazze'de öldürülen çocukları temsilen maketler taşıdı.

    "Filistin'e özgürlük", "Soykırımcı İsrail", "İsrail'e boykot" sloganları atan göstericiler, daha sonra İsveç Dışişleri Bakanlığına yürüdü.

    Düzenleyen:  - Dünya
    Kaynak: Anadolu Ajansı
    İsrailProtesto
    Haberler > Dünya > Avrupa'da halk 'Filistin' için sokaklara indi: Savaş değil, soykırım!
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