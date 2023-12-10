Türkiye Gazze için tek yürek oldu! Sokakta Filistin'e destek İsrail'e protesto vardı

İşgalci İsrail ordusu 7 Ekim'den bu yana kadın çocuk demeden hedef gözetmeksizin Gazze'yi bombalıyor. Hayatını kaybedenlerin sayısının 18 bini Gazze hayalet şehire dönerken başta Türkiye olmak üzere dünyanın birçok bölgesinde Filistin'e destek gösterileri düzenliyor.

İSTANBUL'DA BİNLERCE KİŞİ GAZZE İÇİN SOKAĞA DÖKÜLDÜ

10 sivil toplum kuruluşunun öncülüğünde binlerce kişi İsrail'in Gazze'de yaptığı soykırımı protesto etmek ve Gazze halkının yanında olmak için Beyazıt Meydanı'ndan Ayasofya Cami'ne kadar yürüdü.

Ellerinde Türk ve Filistin bayrağıyla toplanan binlerce kişi, Beyazıt Meydanı'ndan Ayasofya Cami'ne kadar yürüdü. Grup sık sık, "Katil İsrail" diye slogan attı. İsrail'in öldürdüğü bebekleri göz önüne sermek için grubun önünde bir çocuk tarafından kanlı kefene sarılmış çocuk cenazesi temsili taşındı. Ayasofya önüne kadar yürüyen grup burada açıklama yaptı.

SAMSUN

Samsun'da, 10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü'nde İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları protesto edildi. Samsun İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı koordinesinde Memur-Sen, Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) ve İlim Yayma Cemiyeti üyeleri ile vatandaşlar 23 Nisan Ortaokulu önünde toplandı. Kalabalık, ellerinde Türk ve Filistin bayrakları ile İsrail aleyhine yazılı dövizlerle İstiklal, Lise ve Gazi caddelerini takip ederek Cumhuriyet Meydanı'na kadar sloganlar atarak yürüdü.

BURDUR

Burdur'da İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları düzenlenen yürüyüşle protesto edildi. Kentteki sivil toplum kuruluşlarının desteğiyle gerçekleştirilen protesto gösterisine katılanlar, ellerinde Türk ve Filistin bayraklarıyla sloganlar atarak Köprübaşı mevkisinden yürüyüşe başladı.

ESKİŞEHİR

Eskişehir'de İsrail'in Filistin'e yönelik saldırıları, Eskişehir Kardeşlik Platformunca 10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü dolayısıyla düzenlenen yürüyüşle protesto edildi. Reşadiye Camisi'nin önünden başlayan, Ulus Anıtı'na kadar devam eden yürüyüşe binlerce kişi katıldı.

TEKİRDAĞ

Tekirdağ'da, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları protesto edildi. Tekirdağ Sivil Toplum Kuruluşları Platformu işbirliğinde düzenlenen program için İsrail aleyhinde dövizler taşıyan vatandaşlar Köprübaşı mevkisinde bir araya geldi.

Bursa, Kütahya, Çanakkale ve Yalova'da da sivil toplum kuruluşları, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını protesto etti.

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