Avrupa'daki üniversiteler İsrail'e karşı tek yumruk... Viyana ve Amsterdam'daki gösterilerde onlarca öğrenci gözaltına alındı!

ABD'de başlayarak Avrupa'ya yayılan üniversitelerdeki destek protestoları, son olarak Avusturya ve Hollanda'da yer buldu. Polisin tüm engellemelerine rağmen Viyana ve Amsterdam Üniversitesi kampüslerinde toplanan öğrenciler, Filistin'e destek gösterisi düzenledi. Birçok öğrenci gözaltına alındı.

Viyana Üniversitesinin Altes AKH Kampüsü’nde üniversite öğrencilerinin çadır kurarak sürdürdüğü barışçıl gösteri, polis tarafından dağıtıldı.

Viyana Polisi, X’ten yaptığı açıklamada, gece geç saatlerde düzenlenen operasyon kapsamında öğrencilerin çadırlarına el konulduğunu ve göstericilerin dağıtıldığını bildirdi.

Açıklamada, baskına ilişkin detayların daha sonra kamuoyuyla paylaşılacağı ifade edildi.

Eylemin ilk gününde "kampüs gösterisini" dağıtmak için bir gerekçe olmadığını açıklayan polisin beklenmedik bir şekilde düzenlediği baskına tepki göstermek ve öğrencilere destek olmak isteyen bir grup kampüs önünde toplandı.

Polisin kararına tepki gösteren grup, kampüsün önündeki kavşağı trafiğe kapatarak, oturma eylemi yaptı. "Utan Viyana polisi" sloganları atan grup, gözaltına alınan 3 göstericinin serbest bırakılmasını istedi.

FİLİSTİN'E DESTEK GÖSTERİSİ, VİYANA ÜNİVERSİTESİNDE 3 GÜN ÖNCE BAŞLAMIŞTI

Filistin’e destek vermek için ABD’nin Columbia Üniversitesinde başlayıp dünyanın birçok ülkesine yayılan üniversite gösterilerine, Viyana Üniversitesi öğrencileri de 6 Mayıs Pazartesi Altes AKH Kampüsü’nde başlattıkları eylemle katılmıştı.

Dün, barışçıl bir şekilde süren Filistin’e destek gösterisine karşı İsrail yanlıları da gösteri düzenlemişti.

Avusturya Yahudi Cemaati Başkanı Oskar Deutsch, Almanya’daki üniversitelerde Filistin’e destek gösterinin polis tarafından dağıtıldığını, Viyana’da da benzerinin yapılması gerektiğini açıklamıştı.

Viyana Üniversitesi de Filistin’e destek gösterisinden duyduğu rahatsızlığı bildirmişti.

HOLLANDA'DA ÖĞRENCİLERE POLİS MÜDAHALESİ

Hollanda'da Amsterdam Üniversitesi (UvA) ve Utrecht Üniversitesinde başlayan eylemlere polis sert şekilde müdahale etti.

Polis, göstericilerin kamp kurduğu Amsterdam Üniversitesine ait Binnengasthuis binasına giden tüm yolları yaya ve araç trafiğine kapattı. Bina içindeki göstericileri gözaltına alan polis, binayı tamamen boşalttı.

Eyleme ve gözaltına alınanlara destek vermek üzere Binnengasthuis binasına gelmeye çalışan yüzlerce gösterici, polisin müdahalesiyle geri püskürtüldü.

Binanın bulunduğu caddeye çıkan Rokin Caddesi'nde toplanan yüzlerce gösterici, "Refah'tan ellerini çek", "İşgali durdur", "Amsterdam soykırıma hayır diyor" ve "Birleşmiş halk asla yenilmez" sloganları attı.

Aralarında öğrencilerin ve öğretim görevlilerinin de olduğu Filistin destekçisi grup, 6 Mayıs pazartesi günü Amsterdam Üniversitesi'nin (UvA) Roeterseiland kampüsünde Gazze ile dayanışmalarını göstermek amacıyla kamp kurmuş ve gece yarısından sonra polis sert şekilde müdahale ederek 125 kişiyi gözaltına almıştı.

7 Mayıs'ta yeniden Roeterseiland kampüsünde toplanan göstericiler, daha sonra yürüyüşe geçerek, UvA'ya ait şehir merkezindeki Binnengasthuis binasında kamp kurmaya başlamıştı.

Polis, 8 Mayıs çarşamba günü göstericilere müdahale ederek çok sayıda Filistin destekçisini gözaltına almıştı.

UTRECHT ÜNİVERSİTESİ'NDE 50 GÖZALTI

Utrecht Üniversitesi Kütüphanesinin avlusunu işgal eden göstericiler, 7 Mayıs'ta binanın girişine barikat kurarak Filistin'i destekleyen pankartlar asmıştı.

Polis, alanı terk etmemeleri üzerine gece yarısına doğru göstericilere müdahale ederek 50 kişiyi gözaltına almıştı.

Filistin destekçisi göstericiler, dün yeniden Utrecht Üniversitesi'nde toplanmış ve polis, müdahale etme tehdidinde bulunmuştu.