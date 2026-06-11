Kuzey İrlanda'nın başkenti Belfast'ta göçmenlik karşıtı protestolar ikinci gecesinde şiddet olaylarına dönüştü. Evler, araçlar ve iş yerleri ateşe verilirken, aralarında iki aylık bir bebeğin de bulunduğu 27 kişi evlerinden ayrılmak zorunda kaldı.

Kuzey İrlanda'nın başkenti Belfast'ta göçmenlik karşıtı gösteriler ikinci gecesinde de şiddet olaylarına sahne oldu. Protestoların bazı bölgelerde sokak çatışmalarına dönüşmesi üzerine polis ile göstericiler karşı karşıya gelirken, çıkan yangınlar ve evlere yönelik saldırılar nedeniyle aralarında iki aylık bir bebeğin de bulunduğu 27 kişi evlerinden ayrılmak zorunda kaldı.

PROTESTOLARDA NELER YAŞANDI?

Kuzey İrlanda'yı ayağa kaldıran kargaşa, 44 yaşındaki Stephen Ogilvie isimli bir Ulusal Sağlık Sistemi çalışanının sokak ortasında uğradığı bıçaklı saldırıyla başladı. 30 yaşındaki Sudanlı bir sığınmacı olan Hadi Alodid, görgü tanıklarının "Kurbanın kafasını kesmeye çalışıyordu" çığlıkları arasında Ogilvie'yi yüzünden, boynundan ve sırtından defalarca bıçakladı.

Ağır yaralanan ve sol gözünü kaybeden Ogilvie'nin hastanede tedavisi sürüyor. Saldırgan Alodid de "cinayete teşebbüs" suçlamasıyla tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Avrupanın göbeği savaş alanına döndü! Göçmenleri evlerinden kaçırdılar

EVLER VE TÜRK BERBER DÜKKANI ATEŞE VERİLDİ

Saldırının ardından sokaklara dökülen yüzleri maskeli ve siyahlar giyinmiş yüzlerce yerel genç, göçmenlere ait olduğunu düşündükleri evleri, araçları ve belediye otobüslerini ateşe verdi. Belfast'ın Oakley ve Crumlin caddeleri alevler içinde kalırken, isyancıların hedefinde Ortadoğu kökenli bir süpermarket ile bir Türk berber dükkanı da yer aldı.

Lordlar Kamarası'nda konuşan Bakan Baroness Anderson, maskeli saldırganların kapı kapı dolaşarak yabancı uyruklu aileleri avlamaya çalıştığını ve evlerini yakarak insanları sokaklardan kovduğunu itiraf etti.

Bölgede yaşayan Demokratik Kongo kökenli üç çocuk babası Anselme Shima, "10 yıldır bu sokaktayım ama dün gece korkunçtu. Çocuklarım panik içinde ağlarken pencereleri kapatıp sadece dua edebildik. Sıradaki ev benimki mi olacak bilmiyorum, çok korkuyorum" dedi.

Avrupanın göbeği savaş alanına döndü! Göçmenleri evlerinden kaçırdılar

POLİSE MOLOTOF YAĞMURU

Şiddet eylemleri kısa sürede Portadown, Carrickfergus ve Newtownabbey gibi diğer bölgelere de sıçradı. Newtownabbey'de kaldırım taşlarını balyozlarla kırarak polise fırlatan maskeli serseriler, emniyet güçlerine molotof kokteylleriyle "vahşice" saldırdı. Çatışmalarda çok sayıda polis memuru yaralanırken, Portadown bölgesinde maskeli bir isyancının polise molotof kokteyli atmaya çalışırken kazara kendi ceketini ateşe verdiği ve alevler içinde kaçtığı anlar kameralara yansıdı.

ŞEHİRDE 'OLAĞANÜSTÜ HAL'

Giderek büyüyen kaos nedeniyle Belfast adeta karantina altına alındı. Yeni protesto dalgaları öncesinde şehirdeki dükkanlar, okullar erken kapandı; Deliveroo gibi yemek dağıtım şirketleri hizmetlerini durdurdu. Ulaşım ağı tamamen felç olurken tren ve otobüs seferleri iptal edildi.

Kuzey İrlanda Emniyet Müdürü Jon Boutcher, kargaşanın ülkeyi sarsıcı bir şekilde geriye götürdüğünü belirterek, Birleşik Krallık genelinden yüzlerce ek çevik kuvvet polisinin Belfast sokaklarına sevk edildiğini duyurdu. Polis, öfkeli kalabalıkları dağıtmak için caddelerde tazyikli su ve ses bombaları kullanmaya başladı.

Avrupanın göbeği savaş alanına döndü! Göçmenleri evlerinden kaçırdılar

SİYASİLERDEN "IRKÇI HAYDUTLUK" TEPKİSİ

İngiltere Başbakanı Keir Starmer, Belfast'ta yaşanan sahnelerin kesinlikle kabul edilemez olduğunu belirterek, "İnsanların kökenleri nedeniyle hedef alındığı açıktır ve ben bunu tolere etmeyeceğim. Sorumlular yasanın tüm ağırlığını hissedecek" dedi. Kuzey İrlanda Bakanı Hilary Benn ise yaşananları "ırkçı zorbalık ve saf kötülük" olarak tanımlayarak, insanların ten rengi nedeniyle sokaklarda durdurulup milliyet sorgusuna çekilmesinin dehşet verici olduğunu kaydetti.

Avrupanın göbeği savaş alanına döndü! Göçmenleri evlerinden kaçırdılar

Bıçaklanan kurban Stephen Ogilvie’nin ailesi de bir açıklama yayınlayarak, bu korkunç trajedinin ırkçı düşmanlığı körüklemek için kullanılmasından "tiksinti duyduklarını" belirtti.

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