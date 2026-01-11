Avustralya'nın güneydoğusu, haftalardır kontrol altına alınamayan ve hızla yayılan çalı yangınlarıyla mücadele ediyor. Polis, alevlerin binaları yerle bir ettiği, binlerce evde elektriği kestiği ve geniş ormanlık alanları küle çevirdiği bölgede insan kalıntılarına ulaşıldığını duyurdu.

Avustralya’da orman yangınları, hafta ortasından bu yana Victoria Eyaleti'nde 800 bin dönümden fazla alanı kül etti. Yangınlar, ayrıca 300'den fazla yapıyı yok etti ve binlerce kişiyi elektriksiz bıraktı.

TÜRKİYE BÜYÜKLÜĞÜNDE ALAN YOK OLMUŞTU

Yetkililer, mevcut yangınların, bir zamanlar Türkiye büyüklüğünde bir alanı yok eden ve 33 kişinin ölümüne neden olan 2019-2020 Black Summer yangınlarından bu yana güneydoğuyu vuran en kötü felaket olduğunu belirtiyor.

Avustralyada son beş yılın en kötü yangını: Alevler içinde insan kalıntıları bulundu

İNSAN KALINTILARI BULUNDU

Victoria Polisi, eyalet başkenti Melbourne'ün yaklaşık 110 km kuzeyindeki Longwood kasabası yakınlarında bir aracın yanında insan kalıntılarına rastlandığını bir açıklamayla doğruladı. Kurbanın kimliğinin henüz tespit edilemediği bildirildi. Longwood yakınlarındaki bu yangın, bölgedeki konut ve tarım arazilerinin neredeyse tamamını yok etti.

Victoria Başbakanı Jacinta Allan, eyalet genelinde 30'dan fazla yangının aktif olduğunu açıkladı. Komşu New South Wales'te de (Sydney'i içeren eyalet) Victoria sınırına yakın çeşitli yangınların en yüksek tehlike derecesinde devam etttiği bildirildi.

Avustralyada son beş yılın en kötü yangını: Alevler içinde insan kalıntıları bulundu

YANGINLARI KONTROL ALTINA ALMAK HAFTALAR SÜREBİLİR

Forest Fire Management Victoria Baş İtfaiye Şefi Chris Hardman, itfaiyecilerin yangınları kontrol altına almasının muhtemelen haftalar süreceğini söyledi. Hardman, Avustralya Yayın Kurumu televizyonuna yaptığı açıklamada, "Sıcak, kuru ve rüzgarlı hava geri gelmeden bu yangınlar kontrol altına alınamayacak" dedi.

Başbakan Allan, X (Twitter) hesabından yaptığı paylaşımda, binlerce itfaiyeci ve 70'ten fazla hava aracının alevlerle mücadele ettiği Victoria genelinde toplam yangın yasağının yürürlükte olduğunu belirtti. Allan, "Çalı yangını dumanı, metropol Melbourne dahil olmak üzere Victoria genelinde birçok alanda hava kalitesini etkiliyor" uyarısında bulundu.

Avustralyada son beş yılın en kötü yangını: Alevler içinde insan kalıntıları bulundu

HÜKÜMETTEN ACİL DESTEK KARARI

Başbakan Anthony Albanese, federal hükümetin yangınlardan etkilenen sakinlere ve çiftçilere acil durum fonu sunacağını açıkladı. Çiftçilerin "acil ve acil durum hayvan yemi dağıtımı"nın olağanüstü maliyetiyle karşı karşıya olduğunu belirten Albanese, televizyonda yayınlanan konuşmasında, "Tahminlere göre binlerce büyükbaş hayvanın yangınlardan etkilenmiş olması muhtemel" dedi.

Haberle İlgili Daha Fazlası