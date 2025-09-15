Aynı günde üç soygun! Ünlü şef saatler içinde milyonluk vurgun yaptı

İtalyan mutfağı konusundaki deneyimi ve ünlü restoranları ile tanınan 62 yaşındaki Valentino Luchin, büyük bir skandala imza attı.

ÜÇ SAATTE ÜÇ SOYGUN

San Francisco polisi, Luchin'in geçen çarşamba günü art arda üç bankayı soyduğunu bildirdi. Polisin ifadelerine göre, ünlü şef her bankada veznedarlarda el yazısıyla yazılmış notlar vererek para istedi. Chinatown yakınlarındaki söz konusu bankalardan birinde tanıklar, veznedarların bu talep karşısında korkuya kapıldığını ve adama bir kese dolusu para getirdiğini söyledi.

Diğer iki bankadaki soygunlarla da bağlantısı olduğu tespit edilen Luchin’in görgü tanıklarının yardımı sayesinde yakalandığı ortaya çıktı. Çok sayıda soygun ve soyguna teşebbüs suçlamasıyla San Francisco İlçe Hapishanesi'ne gönderilen ünlü şefin gözaltında tutulduğu bildirildi.

BU İLK DEĞİLMİŞ

Öte yandan bunun, Luchin’in ilk soygun girişimi olmadığı da açıklandı. 2018 yılında Kaliforniya’nın Orinda kentindeki bir bankayı soyduğu gerekçesiyle gözaltına alınan 62 yaşındaki adam, olayda sahte bir tabanca, güneş gözlüğü ve eldivenlerle bankaya girerek 18 bin dolarla kaçmıştı. Olayın ardından verdiği röportajda ''Bunun iyi bir plan olduğunu sanmıştım ama değilmiş'' ifadelerinde bulunan Luchin, ''Gerçek bir silahı nasıl dolduracağımı bile bilmiyorum." demişti.

1993 yılında İtalya’dan ABD’ye göç eden Luchin, o dönemlerin popüler restoranlarından Rose Pistola’da işe başlamıştı. Daha sonra eşiyle birlikte Ottavio isimli bir restoran açmış, ancak bu işletme 2016 yılında kapanmıştı.

Mali açıdan ciddi sıkıntılar yaşayan çift, 2015 yılında borçlarını ödemekte zorlanarak iflas başvurusunda bulunmuştu.