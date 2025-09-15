Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
ABD'de kız arkadaş dehşeti! Uykusunda baltayla saldırdı: Odun kırdığını düşündüm

ABD'de kız arkadaş dehşeti! Uykusunda baltayla saldırdı: Odun kırdığını düşündüm

- Güncelleme:
ABD&#039;de kız arkadaş dehşeti! Uykusunda baltayla saldırdı: Odun kırdığını düşündüm
Dünya Haberleri  / Türkiye Gazetesi

ABD’nin Kuzey Dakota eyaletinde yaşayan 23 yaşındaki Lena Deoliveira, uyuyan erkek arkadaşına baltayla saldırdı. Kafasında derin bir kesikle hastaneye kaldırılan Jonathan Granados’un parmaklarından bazılarının da saldırı anında koptuğu ve kaybolduğu belirtildi. Genç kadın, kısa süre içinde tutuklanırken cinayete teşebbüs suçundan yargılanacağı kaydedildi. 

Kan donduran olay, 5 Eylül'de Kuzey Dakota’da bir garajda yaşandı. Evsiz olduğu bildirilen iki genç, genellikle sokaklarda kalıyordu. Aynı garajda kalan bir görgü tanığı, 23 yaşındaki Lena’nın gece yarısı uyuyan erkek arkadaşı Jonathan’a baltayla saldırdığını bildirdi. 

PARMAKLARI KAYBOLDU

Korkunç olayda, kafasından ağır yaralanan adamın parmaklarından bazılarının da koptuğu ve olay yerinde kaybolduğu kaydedildi. 
İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edilirken, Jonathan ağır yaralı şekilde hastaneye kaldırıldı.

ABD'de kan donduran olay! Erkek arkadaşına baltayla saldırdı: Odun kırdığını düşündüm - 1. Resim

''ODUN KIRDIĞINI DÜŞÜNDÜM''

Olaya ilişkin başlatılan soruşturma kapsamında, garajda kalan bir görgü tanığı, yaşananları uykulu bir haldeyken duyduğunu, önce saldırganın odun kırdığını düşündüğünü belirtti. 

KENDİNİ KAYBETTİĞİNİ DÜŞÜNMÜŞ

Bununla birlikte tanık, Deoliveira'nın "kendini kaybettiğini'' düşündüğünü belirterek olaya müdahale etmeye çalıştığını bildirdi. 

Kısa süre içinde olay yerinden kaçan kadın saldırgan, 7 Eylül’de tutuklandı. Cinayete teşebbüs ve ağırlaştırılmış saldırı suçlamalarıyla yargılanan kadının çekilen sabıka fotoğrafında gülümseyerek poz vermesi de dikkatlerden kaçmadı. 

Jonathan’ın sağlık durumuna ilişkin bilgi verilmezken, saldırının nedeni de henüz belli değil. Saldırgan kız arkadaşın 16 Ekim’de mahkemeye çıkması bekleniyor.

